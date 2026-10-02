Los jugadores que se ganaron un lugar para ser opciones de Rafael Márquez ante Estados Unidos

El técnico de la Selección Nacional de Fútbol tuvo dos partidos para observar variantes y ahora prepararse para enfrentar su primera prueba de fuego

Los jugadores de México que levantan la mano por una oportunidad | Imago7

Rafael Márquez ya disputó dos partidos al frente de la Selección Mexicana durante la Fecha FIFA de este mes y, tras los encuentros ante Colombia y Perú, comienza a definir qué futbolistas podrían tener mayor protagonismo contra Estados Unidos. El tercer compromiso de su etapa representa una oportunidad para mantener a quienes respondieron durante las primeras pruebas del nuevo proceso.

La competencia por un lugar en el once aumentó después del partido frente a los peruanos. Varios futbolistas aprovecharon los minutos recibidos y dejaron argumentos para ser considerados ante un rival que elevará la exigencia, por lo que Márquez tendrá que decidir entre dar continuidad a quienes respondieron o recuperar a jugadores con mayor experiencia internacional.

Uno de los nombres destacados es Everardo López, quien tuvo participación en la defensa central contra Perú. Su actuación lo coloca como alternativa para acompañar a Johan Vásquez en la zaga, especialmente si Márquez decide mantener una estructura con futbolistas que muestre confianza y seguridad en esta Fecha FIFA. El jugador del Toluca tendrá que competir con Israel Reyes y Víctor Guzmán, quienes también mostraron un buen desempeño.

Testarazo del Toro Guzmán para darle el empate a México ante Perú. | Imago7.

En la lateral izquierda, Mateo Chávez también aparece entre quienes podrían recibir otra oportunidad. El defensa dejó una actuación que lo mantiene en competencia por una posición en la que Jesús Gallardo parte con la ventaja de su experiencia dentro de la Selección Nacional. La decisión permitirá conocer si Márquez busca continuidad inmediata o mantiene la rotación en esa zona.

Álvaro Fidalgo y Denzell García levantan la mano en el mediocampo

El mediocampo presenta uno de los escenarios con mayor competencia. Álvaro Fidalgo y Denzell García respondieron primero como opciones desde el banquillo contra Colombia y posteriormente recibieron la titularidad frente a Perú, situación que los coloca dentro de las alternativas para comenzar el encuentro ante Estados Unidos.

La presencia de ambos permite a Márquez considerar diferentes combinaciones en la zona central. Fidalgo puede participar en la construcción de las jugadas, mientras García ha ganado minutos dentro del nuevo proceso, donde colaboró con una asistencia en la anotación del Toro Guzmán frente a la blanquirroja. Por lo que el entrenador podría mantenerlos desde el inicio o utilizarlos como alternativas para modificar el desarrollo del encuentro.

Álvaro Fidalgo disputó el Mundial 2026 con México | Imago7

El ataque, en contraste, sigue como uno de los sectores con más interrogantes para el cuerpo técnico. Los delanteros no lograron marcar durante los primeros dos partidos de la Fecha FIFA, lo que abre la posibilidad de modificaciones para el compromiso frente a Estados Unidos y mantiene abierta la competencia por los puestos ofensivos.

El talento joven de México en busca de más oportunidades

Hugo Camberos y Santiago Sandoval aparecen como alternativas por los extremos. Ambos cuentan con velocidad y capacidad para atacar espacios, aunque el tiempo reducido que han tenido sobre el terreno de juego podría impedir que reciban de inmediato un puesto como titulares. Su perfil, sin embargo, los mantiene como opciones para cambiar el ritmo del partido desde el banquillo.

La posición de centro delantero tampoco tiene un dueño definido. Armando ‘Hormiga’ González, Santiago Gimenez y Germán Berterame continúan en disputa por el puesto, aunque ninguno ha conseguido hacerse presente en el marcador durante los dos primeros compromisos bajo las órdenes de Rafael Márquez.

Para el técnico de la Selección Mexicana, el duelo frente a Estados Unidos servirá como una nueva evaluación de su plantel. La rivalidad y el nivel de exigencia del encuentro pueden ofrecer una referencia sobre qué futbolistas están preparados para mantenerse dentro de la estructura principal del equipo después de las pruebas realizadas frente a Colombia y Perú.

Everardo López, Mateo Chávez, Álvaro Fidalgo y Denzell García aparecen entre los jugadores que más argumentos dejaron para mantenerse en consideración. Camberos y Sandoval también pueden convertirse en alternativas ofensivas, mientras la competencia por el puesto de centro delantero seguirá abierta en un partido que puede ayudar a Márquez a definir una base para los siguientes compromisos del Tricolor, pues aún tiene en puerta el duelo ante Chile.

¿Cuándo y dónde es el México vs Estados Unidos por la Fecha FIFA de octubre 2026?

El Tri enfrentará a la escuadra de las barras y las estrellas este sábado 3 de octubre, en partido que se disputará en la cancha del State Farm Stadium, inmueble con capacidad para 63,400 aficionados, en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite en vivo el próximo partido de la Selección de México y dónde ver por TV y online?

El próximo partido de la Selección Nacional podrá seguirse en vivo y online a través de Claro Sports Premium en YouTube. La transmisión completa estará disponible para los usuarios que cuenten con la membresía del canal.