Víctor Rocha quiere oro para Mexicali en el boxeo de Dakar 2026

El boxeador de Mexicali apunta al oro y sueña con ser campeón olímpico y mundial profesional

Víctor Alejandro Rocha Esqueda, originario de Mexicali, Baja California, será uno de los representantes mexicanos en el boxeo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, donde competirá dentro de la categoría de los 65 kilogramos con la medalla de oro como objetivo.

El pugilista comenzó a practicar boxeo a los cinco años, después de tener problemas con otros niños durante la primaria. A partir de entonces inició un recorrido que lo llevó desde competencias locales hasta obtener un lugar en la selección mexicana y, posteriormente, su clasificación a la justa juvenil en Senegal.

“Primero que nada, ganamos un torneo en mi ciudad, Mexicali, que se llama Gran Frontera, y se nos dio el pase a un nacional. Ganando un nacional y el Festival Olímpico, logramos llegar a la selección nacional. El boleto lo logramos en una participación en un torneo de Tailandia llamado Futures Cup. Tiempo después mandaron las plazas para los Juegos Olímpicos y ahí fue donde fui clasificado”, explicó.

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Rocha se define como un boxeador estilista y no como un fajador. Su intención es controlar los combates y llevarlos hasta la decisión de los jueces, una forma de pelear con la que pretende construir su camino tanto en el terreno olímpico como, posteriormente, en el profesionalismo.

“¿Y hasta dónde quiero llegar? Pues mi sueño siempre había sido, y se lo había dicho a mis papás, que iba a ser olímpico en 2028, pero se llegó la oportunidad de los Juegos Olímpicos de la Juventud y, pues, ahora desde antes. Pero quiero ser campeón olímpico y campeón mundial en el boxeo profesional”, señaló.

El proceso para alcanzar su primera experiencia olímpica también ha significado sacrificios fuera del cuadrilátero. El bajacaliforniano puso una pausa en sus estudios y se alejó de su familia para continuar con su preparación, a más de 2,500 kilómetros de Mexicali.

“La familia es lo más difícil. Dejarla por un tiempo, la verdad, sí es un poco complicado porque yo soy muy unido a mi familia y, más que nada, a mi hermana. Eso es lo más difícil aquí. Mi hermana es como mi mejor amiga y siempre estoy con ella. Es la persona que más extraño siempre”, compartió.

Con Dakar 2026 como su siguiente objetivo, Rocha tiene claro qué resultado busca y a quiénes dedicaría una eventual presea. Además de su familia, el mexicano recordó a sus dos abuelos fallecidos como parte de la motivación que llevará al cuadrilátero en Senegal.

“Quiero la medalla de oro, todos soñamos lo mismo, ser campeones olímpicos, esa es la meta”, aseguró Víctor Rocha, quien como parte de su preparación internacional representó recientemente a México en el Torneo Internacional Boxam, celebrado en Alicante, España.