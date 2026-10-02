Nuevo partido reubicado por la realización de conciertos en los estadios de Colombia

Independiente Medellín no podrá recibir en el Estadio Atanasio Girardot a Independiente Santa Fe. El partido se jugará en Itagüí.

Independiente Medellín y Santa Fe jugarán en Itagüí | Vizzor

Una vez más los conciertos se toman los principales estadios del Fútbol Profesional Colombiano. Después de lo que fue la polémica por la realización de la final ida de la Liga Femenina en el Estadio La Independencia de Tunja por la no habilitación del Estadio Nemesio Camacho El Campín por parte de Sencia debido al montaje del concierto de BTS que será este 2 y 3 de octubre.

Ahora, Medellín se hace cargo de una nueva inconformidad. Uno de los festivales de música electrónica llega a Colombia y aterriza en la ciudad de Medellín. Dicho evento se tomará todo el complejo deportivo del Atanasio Girardot para la realización de su festival.

En ese orden de ideas la fecha número 13 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II se vio afectada. El Deportivo Independiente Medellín recibe a Independiente Santa Fe este lunes 5 de octubre a partir de las siete de la noche y el Estadio Atanasio Girardot no está habilitado.

Independiente Medellín y Santa Fe jugarán en Itagüí

Con ese contexto, el equipo ‘poderoso’ ha tomado cartas en el asunto. El Deportivo Independiente Medellín ya hizo oficial la nueva sede del partido ante Independiente Santa Fe. Antioqueños y bogotanos se enfrentarán en el Estadio Metropolitano Ditaires de Itagüí.

Una secuela más del conflicto de intereses entre conciertos y fútbol en fechas de alta demanda deportiva. Ahora bien, en Bogotá la polémica no ha cesado. Pues, para el domingo 11 de octubre, los ‘leones’ tiene pactado su juego por los octavos de final de la Copa BetPlay Dimayor 2026.

Una fecha donde nuevamente el Estadio Nemesio Camacho El Campín no estará habilitado por la realización de un concierto. Así las cosas, el Estadio Metropolitano de Techo no se plantea como una posibilidad debido a que Santa Fe actúa como local y de jugar allá estaría cediendo su localía a su rival, Fortaleza. Dicho esto, todo esta encaminado para que el Estadio de Mosquera albergue el partido o nuevamente se toca la puerta del recinto deportivo de la capital del departamento de Boyacá.

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