El sumo regresa a México después de 45 años con una exhibición especial en la Arena CDMX

La exhibición Sumo CDMX se realizará el 14 de noviembre de 2026 y contará con combates, demostraciones y ceremonias vinculadas con esta disciplina japonesa

El sumo regresa a México con una exhibición cultural | FOTO NSN

El sumo regresará a México después de 45 años con una función de exhibición que se realizará el próximo sábado 14 de noviembre de 2026 en la Arena CDMX, en la Ciudad de México. El evento, denominado Sumo CDMX, será organizado por Never Say Never (NSN) y reunirá a representantes del sumo japonés.

La jornada incluirá combates de exhibición, así como demostraciones y ceremonias relacionadas con esta disciplina, cuya historia se extiende por más de mil 500 años y mantiene vínculos con el sintoísmo.

¿Cuándo y dónde será Sumo CDMX?

Sumo CDMX se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre de 2026 en la Arena CDMX. Durante la función se instalará un dohyo, el espacio circular en el que se desarrollan los combates de sumo y que tiene un diámetro de 4.55 metros.

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Además de los enfrentamientos, el programa contempla actividades relacionadas con los rituales y las prácticas que forman parte de esta disciplina japonesa. Los nombres de los participantes que estarán en México todavía no han sido anunciados. NSN informó que dará a conocer esa información durante las próximas semanas.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para Sumo CDMX?

Los boletos para Sumo CDMX estarán disponibles a partir del 25 de septiembre de 2026. La venta se realizará mediante Superboletos y también en las taquillas de la Arena CDMX. NSN dará a conocer posteriormente más información sobre el evento y los participantes que formarán parte de la función del 14 de noviembre.

La presentación de noviembre marcará el regreso del sumo al país después de cuatro décadas y media. La función también se integra a una serie de exhibiciones que la disciplina ha realizado fuera de Japón.

Entre ellas se encuentran las presentaciones realizadas en Londres, en octubre de 2025, y en París-Bercy, en junio de 2026. Para NSN, el evento forma parte de su trabajo para llevar a México experiencias deportivas vinculadas con otras culturas. En abril de 2026, la compañía organizó el partido México vs Brasil Leyendas en el Estadio Azteca.

La propuesta de Sumo CDMX contempla utilizar el deporte como punto de encuentro entre México y Japón, con una presentación que mostrará los combates y elementos ceremoniales de esta disciplina.

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La Dra. Alicia Girón González, directora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía de la UNAM, señaló que la llegada del sumo a México puede contribuir al conocimiento de la cultura japonesa y al intercambio entre ambas sociedades. Con la venta de boletos a partir del 25 de septiembre, comenzará el proceso para la función que marcará el regreso del sumo a México el 14 de noviembre.