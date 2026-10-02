Francia vs Italia en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy 2 de octubre

Francia e Italia se enfrentan en Saint-Denis por el liderato del Grupo 1, en el primer partido de Zinedine Zidane como seleccionador en casa

Francia vs Italia, en vivo online | Claro Sports

Francia e Italia se enfrentan este viernes 2 de octubre en el Stade de France por la UEFA Nations League 2026. Los Bleus llegan como líderes del Grupo 1 después de ganar sus dos primeros compromisos como visitantes: derrotaron 1-0 a Turquía en Kocaeli con gol de Kylian Mbappé y posteriormente sumaron otros tres puntos ante Bélgica en Bruselas, con Michael Olise como autor del tanto del triunfo.

El encuentro también marca el primer partido de Zinedine Zidane como seleccionador francés en territorio nacional. El técnico vuelve al Stade de France, un estadio directamente ligado a su carrera: ahí marcó el primer gol de la historia del inmueble ante España en enero de 1998 y, meses después, anotó dos veces frente a Brasil en la final que Francia ganó 3-0. Su última aparición como futbolista en ese campo había sido el 27 de mayo de 2006, cuando disputó su partido 100 con la selección en un amistoso contra México.

Ahora regresa para enfrentar a Italia, país en el que jugó cinco temporadas con la Juventus y rival de Francia en su último partido como futbolista, la final de 2006.

La Azzurra llega a Saint-Denis después de conseguir su primera victoria desde el regreso de Roberto Mancini al banquillo. La Azzurra perdió 2-0 ante Bélgica en el inicio de esta etapa, pero respondió con un 4-1 sobre Turquía en Bursa, con goles de Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, Michael Kayode y Pio Esposito.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Francia vs Italia hoy 2 de octubre de 2026?

Francia e Italia juegan este viernes 2 de octubre de 2026 en el Stade de France, en París. El partido comenzará a las 12:45 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse en territorio mexicano a través de Sky Sports. Además, todos los goles, acciones y resultados del encuentro estarán disponibles en el minuto a minuto de Claro Sports.

Alineaciones del Francia vs Italia, al momento

Francia llega con bajas importantes en defensa, ya que Ibrahima Konaté y William Saliba no están disponibles. Zidane utilizó a Jérémy Jacquet junto a Maxence Lacroix ante Bélgica, mientras que Andy Diouf y Lucas Da Cunha recibieron sus primeras oportunidades con la selección. Kylian Mbappé se lesionó en la acción de su gol contra Turquía, por lo que Ousmane Dembélé aparece como una de las opciones para ocupar el centro del ataque.

Posible alineación de Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Jacquet, Truffert; Cherki, Koné, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué.

Italia tampoco cuenta con todas sus opciones ofensivas. Mateo Retegui no fue convocado y Giacomo Raspadori está lesionado, mientras que Pio Esposito llega después de marcar ante Turquía y alcanzar seis goles en 11 partidos internacionales. Nicolò Barella, Honest Ahanor y Gianluca Mancini se encuentran entre los futbolistas que pueden volver a estar disponibles después de no participar en el compromiso de Bursa.

Posible alineación de Italia: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Fagioli, Tonali; Sebastiano Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi.

Antecedentes del Francia vs Italia y últimos resultados en la UEFA Nations League

Francia e Italia se han enfrentado en 41 ocasiones antes de este partido. La selección italiana mantiene ventaja histórica con 20 victorias, mientras Francia suma 13 triunfos y se registran ocho empates. Sin embargo, los franceses han ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre ambas selecciones.

Los dos antecedentes más recientes corresponden precisamente a la UEFA Nations League 2024/25 y tuvieron una particularidad: ambos terminaron 3-1 a favor del equipo visitante. Italia ganó 3-1 en Francia el 6 de septiembre de 2024, mientras que Les Bleus respondieron con el mismo marcador en territorio italiano el 17 de noviembre.

Antes de esos dos encuentros, Francia había encadenado tres victorias: 3-1 en el amistoso de 2018, 3-1 en 2016 y 2-1 en 2012. El nuevo capítulo de la rivalidad se disputa en el Stade de France, 20 años después de la final de 2006 que significó el último partido de Zidane como futbolista profesional.