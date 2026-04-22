Bastoni, Leao, Hakimi, Giroud, Álvaro... y más de 60 jugadores vinculados a investigación en Italia

La lista de nombres fue publicada el miércoles 22 de abril, aún no están bajo investigación ya que aparecen en llamadas, peticiones o solo son mencionados

La Fiscalía de Milán continúa avanzando en una de las investigaciones más delicadas que sacudió recientemente al fútbol italiano. El caso, que salió a la luz el martes 21 de abril, reveló la existencia de una presunta red organizada que ofrecía servicios de escorts, lujo y consumo de óxido nitroso, conocido como ‘gas de la risa’ a clientes de alto poder adquisitivo, entre ellos futbolistas de la Serie A.

De acuerdo con la información revelada por medios locales, la operación contaba con una estructura empresarial que organizaba eventos posteriores a los partidos, principalmente en la ciudad de Milán. Estos encuentros incluían fiestas privadas, alojamiento en hoteles exclusivos y diversos servicios adicionales, incluidos presunta explotación y facilitación de la prostitución de acompañantes, que ahora forman parte del foco de la investigación judicial.

En los últimos avances del caso, la Fiscalía, encabezada por Marcello Viola, ejecutó órdenes de registro y confiscación, además de arrestos domiciliarios contra presuntos responsables como Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, señalados como figuras clave dentro de la red. Las autoridades trabajan con análisis de teléfonos celulares, conversaciones intervenidas y testimonios para dimensionar el alcance real de la organización.

Uno de los elementos más relevantes de esta actualización es la aparición de más de 60 nombres de futbolistas en los documentos oficiales. Se trata de apellidos incluidos como ‘palabras clave’ dentro de la investigación, utilizados para rastrear comunicaciones y posibles vínculos con los eventos organizados por la supuesta empresa fachada Ma.De Milano.

Entre los nombres que han comenzado a circular aparecen futbolistas relacionados con clubes como Inter, Milan y Juventus, además de jugadores de equipos visitantes que coincidían en la ciudad. Figuras como ‘Álvaro’, seguido de una serie de apellidos como Cancellieri, Bastoni, Bellanova, Blisseck, Giroud, Hakimi, Huijsen, Coutinho, Maldini, De Winter, Leao, Giroud y Menez, Arthur Melo, Mota Carvalho, Niasse, en una conversación intervenida suenan Ranocchia, Ruggeri, Skriniar, Vicario, Zortea y nombres completos como Soualiho Meité, Nuno Tavares o Carlos Augusto son mencionados en este contexto, aunque es importante precisar que ninguno de ellos está siendo investigado ni enfrenta cargos penales hasta el momento.

Avanza la investigación en Milán sobre fiestas VIP | Reuters

La Fiscalía también señaló que no todos los futbolistas identificados habrían participado directamente en los servicios ilícitos, ya que algunos únicamente habrían asistido a eventos en locales nocturnos sin acceder a las actividades adicionales. Esta distinción forma parte del análisis que se realiza para evitar conclusiones erróneas durante el proceso.

Otro de los aspectos que se investiga es la dinámica de operación de la red, que incluía términos clave como ‘fiesta’, ‘hotel’, ‘dinero’ o ‘fin de semana’, además de referencias a destinos internacionales como Mykonos o Dubái. Estas palabras forman parte de los filtros utilizados por las autoridades para reconstruir la red de contactos y movimientos financieros.

Por ahora, la investigación sigue en curso y se mantiene bajo estricta revisión judicial. El caso ha generado impacto en el entorno del fútbol italiano, no solo por la magnitud de los nombres mencionados, sino por la posible conexión entre el deporte profesional y este tipo de estructuras clandestinas. Las autoridades han dejado claro que el objetivo es esclarecer los hechos con precisión, evitando señalamientos sin sustento mientras continúan las indagatorias.

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