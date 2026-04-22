Resultado MiLoto hoy, 21 de abril de 2026: estos son los números ganadores

Fue una jornada con bastante emoción, pues 32 personas se quedaron a un solo acierto de ganar el acumulado.

Resultado de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

La principal característica que ha llevado a que MiLoto tome tanta popularidad dentro de los juegos de azar en tan poco tiempo es la frecuencia con la que entrega su premio mayor. El sorteo maneja una dinámica sencilla que genera expectativa conforme va creciendo el acumulado. Este martes, 32 personas estuvieron muy cerca de alcanzar el gran objetivo.

Resultado de MiLoto este martes, 21 de abril de 2026

Números ganadores: 03 – 04 – 21 – 23 – 29.

03 – 04 – 21 – 23 – 29. Nuevo acumulado: $250 millones de pesos.

Resultados de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

Metodología de MiLoto

El juego consiste en escoger cinco números entre el 1 y el 39. El premio mayor va creciendo con cada sorteo en que no cae y se le entrega al participante que acierte la totalidad del pronóstico. No obstante, es posible ganar a partir de dos coincidencias.

Así se reclaman premios de MiLoto

Generalmente, los premios de este juego se pueden reclamar en cualquier punto de venta autorizado, menos el mayor. Si lo que se está por cobrar supera los $2.000.000 de pesos, la persona debe mirar el reglamento impreso en el tiquete o publicado en el sitio web para ver a partir de qué monto debe hacer el proceso en una oficina especializada y qué documentación debe reunir.

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