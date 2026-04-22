A 50 días del Mundial: la fiesta global enfrenta críticas y obstáculos

La cuenta regresiva entra en su fase decisiva con problemas en boletos, transporte y bajas sensibles rumbo al Mundial 2026

Hoy 22 de abril estamos a 50 días del inicio del Mundial | Claro Sports

A solo 50 días de que ruede el balón en la Copa del Mundo 2026, el torneo ya se juega fuera de la cancha. Norteamérica volverá a albergar una justa mundialista por primera vez desde 1994, pero el camino hacia el silbatazo inicial ha estado marcado por polémicas, ajustes de último momento y preocupaciones que han encendido el debate entre aficionados y autoridades.

Uno de los temas que más ruido ha generado es el de los boletos. Desde su lanzamiento, los precios provocaron inconformidad, pero en las últimas semanas la situación se agravó. La FIFA modificó las categorías de entradas y reacomodó zonas dentro de los estadios, lo que provocó que algunos aficionados quedaran ubicados más lejos de lo que originalmente habían pagado.

Este cambio ha derivado en quejas formales e incluso en la intención de algunos seguidores de emprender acciones legales. Sin embargo, las condiciones establecidas en la compra limitan las posibilidades de éxito, lo que ha incrementado la frustración en distintos mercados.

A la polémica por las entradas se sumó un tema que impacta directamente la experiencia del aficionado: el transporte. En Estados Unidos, varias sedes enfrentan cuestionamientos por el aumento en los costos para trasladarse a los estadios, especialmente en ciudades clave como Nueva York y Boston.

El caso del MetLife Stadium, sede de la final, ha sido uno de los más señalados. El precio del tren desde Nueva York superará los 100 dólares, una cifra que multiplica varias veces el costo habitual. Las autoridades locales han justificado la medida al señalar que la FIFA no cubrirá los gastos de transporte, lo que ha generado tensiones entre organizadores y gobiernos.

En Boston, la situación es similar. El boleto de tren hacia el Gillette Stadium aumentó de forma considerable, mientras que las alternativas como autobuses también presentan costos elevados. Estas decisiones han generado críticas entre los aficionados, que consideran que asistir a los partidos será cada vez más complicado.

Otro punto que ha llamado la atención es la logística en los estadios, particularmente en torno al estacionamiento y las actividades previas. La FIFA asumirá el control de los perímetros, lo que podría modificar tradiciones como el ‘tailgate’, muy arraigada en el deporte estadounidense.

Aunque el organismo aseguró que no existe una prohibición formal, tampoco garantizó que estas prácticas puedan realizarse en todas las sedes. Esta incertidumbre añade un nuevo elemento a la lista de preocupaciones para los seguidores que planean vivir la experiencia completa del Mundial.

En lo deportivo, las noticias tampoco han sido alentadoras para algunas selecciones. La lista de bajas por lesión comienza a crecer y ya incluye nombres importantes como Hugo Ekitike, Rodrygo, Luis Malagón y Jack Grealish, quienes prácticamente están descartados para el torneo.

A ellos se suman jugadores que se mantienen en duda por problemas físicos, como Cristian ‘Cuti’ Romero, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Ter Stegen y Alisson Becker. Con el reloj en cuenta regresiva, las próximas semanas serán determinantes para definir qué figuras podrán llegar en condiciones al Mundial, en un torneo que, incluso antes de comenzar, ya está rodeado de tensión y expectativas.

Calendario clave del Mundial 2026

A 50 días del arranque del Mundial 2026, hacemos un repaso de las fechas clave que marcarán el camino hacia el título. Desde el partido inaugural hasta la gran final, estas son las etapas más importantes del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Arranque del torneo: 11 de junio de 2026

Cierre de la fase de grupos: sábado 27 de junio de 2026

Dieciseisavos de final: del domingo 28 de junio al viernes 3 de julio de 2026

Octavos de final: del sábado 4 de julio al martes 7 de julio de 2026

Cuartos de final: del jueves 9 de julio al sábado 11 de julio de 2026

Semifinales: martes 14 y miércoles 15 de julio de 2026

Partido por el tercer lugar: sábado 18 de julio de 2026

Gran final: domingo 19 de julio de 2026

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