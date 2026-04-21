Toluca, Cruz Azul y Chivas: 180 minutos para ganar un millón de dólares

Los tres equipos se mantienen en la lucha por consagrarse como el mejor equipo del año futbolistico en la Liga MX

Diablos y Cementeros, en la lucha por el millón de dólares | Imago7

La recta final del Clausura 2026 en la Liga MX no solo define boletos a la Liguilla. También pone en juego un premio que ha elevado la tensión entre los protagonistas: un millón de dólares para el equipo que termine como el mejor del año futbolístico. A falta de dos jornadas, tres clubes mantienen viva la pelea en un cierre que promete emociones hasta el último minuto.

Toluca y Cruz Azul comparten la cima con 64 puntos, mientras que Chivas se mantiene al acecho con 63 unidades. La diferencia mínima entre los tres equipos convierte cada partido restante en una final, donde cualquier tropiezo puede inclinar la balanza de forma definitiva.

El momento anímico, sin embargo, marca contrastes claros. Cruz Azul atraviesa una racha complicada al acumular ocho partidos sin conocer la victoria entre Liga MX y Concacaf Champions Cup. Este bajón llega en el peor momento posible, justo cuando necesita resultados para sostener su lugar en la cima.

A pesar de ese escenario, el calendario le ofrece una oportunidad para reaccionar. La Máquina cerrará el torneo ante Gallos Blancos y Necaxa, dos rivales que, en el papel, lucen accesibles. Sin embargo, el reto estará en recuperar confianza y contundencia, aspectos que han estado ausentes en las últimas semanas.

Toluca, por su parte, también llega con presión tras caer ante América en su más reciente compromiso. El equipo mexiquense dejó escapar puntos clave que le habrían permitido despegarse en la tabla acumulada, por lo que ahora está obligado a cerrar con paso firme.

Los Diablos Rojos enfrentarán a Mazatlán y León en sus últimos partidos. El calendario presenta un equilibrio entre un rival que lucha por salir del fondo y otro que busca consolidarse, lo que obliga a Toluca a mantener regularidad si quiere asegurar el premio económico.

En contraste, Chivas aparece como el equipo en mejor momento. El conjunto rojiblanco llega tras una contundente goleada de 5-0 sobre Puebla, resultado que refuerza su confianza y lo mantiene plenamente en la pelea por el primer lugar anual.

El cierre para el Guadalajara no será sencillo. Tendrá que medirse a Necaxa y Tijuana, dos equipos que suelen complicar en esta etapa del torneo. Sin embargo, su dinámica reciente lo coloca como un contendiente serio para arrebatar la cima en las últimas jornadas.

Más allá del incentivo económico, este reconocimiento premia la constancia a lo largo de toda la temporada. No se trata solo de un buen torneo, sino de sostener el rendimiento durante dos campeonatos, lo que añade un valor adicional a la disputa entre estos tres clubes.

Con Toluca y Cruz Azul empatados y Chivas a un solo punto, la definición está completamente abierta. La lucha por el millón de dólares se resolverá en detalles, donde el estado de forma, la presión y la capacidad de respuesta marcarán al equipo que cierre el año como el más sólido de la Liga MX.

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