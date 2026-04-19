Hellas Verona vs AC Milan en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 33
No te pierdas todas las acciones de este emocionante partido desde el Stadio Marcantonio Bentegodi
Alineaciones del Hellas Verona vs AC Milan para la jornada 33, al momento
El mexicano Santiago Gimenez está en la banca del AC Milan y podría ingresar al partido en cualquier momento del partido.
Hellas Verona: Lorenzo Montipò, Nicolás Valentini, Andrias Edmundsson, Victor Nelsson, Domagoj Bradaric, Roberto Gagliardini, Jean-Daniel Akpa Akpro, Daniel Oyegoke, Antoine Bernede, Rafik Belghali, Gift Orban.
AC Milan: Mike Maignan, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic, Fikayo Tomori, Adrien Rabiot, Youssouf Fofana, Luka Modric, Davide Bartesaghi, Zachary Athekame, Christian Pulisic, Rafael Leão.
¿A qué hora inicia el Hellas Verona vs AC Milan hoy 19 de abril de 2026?
El partido entre Hellas Verona y AC Milan se llevará a cabo este domingo 19 de abril del 2026, en punto de las 07:00 horas de la Ciudad de México, en la cancha del Stadio Marcantonio Bentegodi.
¡¡¡BUENOS DÍAS!!!
Sean bienvenidos a un fin de semana más de fútbol, en esta ocasión con el partido entre Hellas Verona y AC Milan, correspondiente a la jornada 33 de la Serie A, desde el Stadio Marcantonio Bentegodi, donde podría tener minutos el mexicano Santiago Gimenez, quien inicia el encuentro en la banca.
Los rossoneros quieren mantenerse en la lucha por la parte alta de la tabla, al ubicarse terceros con 64 puntos y para ello necesitan sumar de a tres en su visita al Verona, que marcha en el penúltimo lugar de la clasificación (19) con 19 unidades. Así que no se pierdan este minuto a minuto de Claro Sports.