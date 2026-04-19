Hellas Verona vs AC Milan en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 33

¡¡¡BUENOS DÍAS!!!

Sean bienvenidos a un fin de semana más de fútbol, en esta ocasión con el partido entre Hellas Verona y AC Milan, correspondiente a la jornada 33 de la Serie A, desde el Stadio Marcantonio Bentegodi, donde podría tener minutos el mexicano Santiago Gimenez, quien inicia el encuentro en la banca.

Los rossoneros quieren mantenerse en la lucha por la parte alta de la tabla, al ubicarse terceros con 64 puntos y para ello necesitan sumar de a tres en su visita al Verona, que marcha en el penúltimo lugar de la clasificación (19) con 19 unidades. Así que no se pierdan este minuto a minuto de Claro Sports.