Milán investiga red de fiestas VIP con escorts: futbolistas de Serie A y un piloto de F1 estarían implicados

Una investigación en Milán expuso una red que organizó eventos con escorts, lujo y consumo de óxido nitroso para clientes adinerados

Cuatro personas fueron detenidas por las autoridades italianas | Reuters

La ciudad de Milán abrió una investigación por una red que habría organizado eventos privados con escorts para clientes de alto perfil, incluyendo futbolistas de la Serie A y un piloto de la Fórmula 1. El caso, documentado por La Gazzetta dello Sport, apunta a un esquema que, según las autoridades, opera bajo una estructura definida que combinaba ocio nocturno, servicios sexuales e irregularidades financieras.

Las indagatorias, encabezadas por la fiscal adjunta Bruna Albertini y ejecutadas por la Guardia di Finanza, identificaron a una empresa que operaba como promotora de eventos. De acuerdo con los expedientes judiciales, su actividad no se habría limitado a la organización de fiestas, sino que habría integrado un sistema coordinado con escorts y personal de relaciones públicas para atender a una clientela específica.

El modelo habría ofrecido paquetes completos. Las reuniones iniciaban en clubes exclusivos de la vida nocturna milanesa y posteriormente se trasladaban a hoteles de lujo, donde presuntamente se concretaban los servicios privados. Este circuito estaría dirigido a clientes con alto poder adquisitivo, entre ellos empresarios, celebridades y futbolistas, algunos residentes en la ciudad y otros que, según la investigación, viajaban con ese propósito.

Los ingresos generados por esta actividad habrían superado el millón de euros. Las autoridades financieras detectaron discrepancias entre los montos declarados y los movimientos reales, lo que derivó en sospechas de lavado de dinero. La estructura, de acuerdo con la investigación, opera con una distribución definida en la que las mujeres involucradas reciben alrededor del 50% de los pagos.

Dentro del expediente judicial se mencionan al menos cincuenta clientes, cuyos nombres permanecen reservados. Entre ellos figurarían jugadores de la Serie A. Las escuchas telefónicas incluidas en la investigación reflejan el tipo de solicitudes que gestionó la red, incluyendo referencias a perfiles internacionales. Una de las conversaciones interceptadas menciona la llegada de un piloto de Fórmula 1 a la ciudad. “Tengo un amigo, piloto de F1… que llega esta noche a Milán, quiere una chica”.

Otro elemento relevante es el consumo de óxido nitroso durante las reuniones. Esta sustancia, conocida como gas hilarante, produce efectos eufóricos y no está catalogada como dopante en controles deportivos.

Las autoridades ejecutaron la detención de cuatro personas consideradas líderes de la organización. Los cargos incluyen facilitación de la prostitución y lavado de dinero, en un proceso que se mantiene abierto y que podría derivar en nuevas imputaciones conforme avance la revisión de pruebas y testimonios.

El caso continúa en desarrollo. Las autoridades italianas mantienen el análisis de la documentación financiera, las comunicaciones interceptadas y la posible responsabilidad de otros participantes dentro de una red que, según las hipótesis iniciales, habría operado con alcance internacional.

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