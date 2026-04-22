Supersociedades confirma sanción a Álvaro López con cuantiosa multa por su manejo al Deportivo Pereira

La entidad detalló que el representante legal desacató órdenes en el manejo financiero y dirigencial, enfatizando dos.

Carlos Mario Zuluaga y Álvaro López. – Vizzor Image.

Tras varios meses de un proceso sancionatorio en contra de Álvaro de Jesús López Bedoya, representante legal del Deportivo Pereira, la medida ha quedado en firme. La Superintendencia de Sociedades ha emitido un comunicado en el que ha confirmado que el máximo accionista del club de fútbol es objeto de una cuantiosa multa por sus malos manejos.

Concretamente, el valor es de $100 millones de pesos colombianos, que corresponde a unos $28.000 dólares estadounidenses. La entidad había impuesto este castigo en diciembre de 2025 por medio de un acto administrativo, pero el empresario interpuso recursos de reposición y apelación que debieron ser estudiados antes de dejar en firme la medida.

Supersociedades explica que se llegó a esta decisión porque López no atendió ordenes impartidas por ese ente y detalló dos situaciones puntuales de ese incumplimiento. La primera fue haber incluido en la contabilidad el concepto de derechos deportivos de 13 jugadores que no pertenecían a la sociedad y cuyo valor ascendía a más de $9.500 millones de pesos.

El otro escenario de desacato fue que el también máximo accionista participó con su voto de decisiones relacionadas con respecto a su propia gestión, cuando ya la autoridad le había advertido que no debía hacerlo. Se presume que esto se dio en medio de las asambleas bajo las cuales funcionan todas las empresas del ámbito asociativo.

“Los administradores deben observar estrictamente los mandatos legales y cumplir las órdenes impartidas por esta autoridad, en razón a la importancia de la información financiera y contable, su responsabilidad frente a las partes de interés y su compromiso con un gobierno corporativo serio y robusto, especialmente en sociedades como el Deportivo Pereira F.C. S.A., reconocido club de fútbol con deportistas profesionales”, expresó Billy Escobar Pérez, superintendente de Sociedades.

Es preciso recordar que esta multa es solamente otro capítulo de la grave crisis administrativa que viene atravesando el club Matecaña durante los últimos meses. A finales de 2025, la plantilla profesional de jugadores se negó a disputar los partidos por el atraso en varios meses de su salario y el equipo tuvo que utilizar futbolistas de categoría sub 20, hecho que afectó la competitividad de la Liga BetPlay Dimayor 2025-II en el tramo final de la primera fase.

A raíz de lo anterior, hubo una intervención por parte del Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Deporte con miras a que la institución se pusiera al día. Aunque las dos carteras advirtieron del riesgo inminente de la pérdida del reconocimiento deportivo, López Bedoya encontró maniobras para mantener el club a flote y que pudiera competir en el campeonato que está en curso.

A pesar de que se anunció desde el Deportivo Pereira, con bombos y platillos, la llegada de unos inversionistas como nuevos propietarios, la situación se volvió más extraña. Ya desde que anunciaron la supuesta compañía, indicios sobre el diseño de su sitio web y la escasa información sobre sus operaciones hizo pensar a buena parte de la opinión pública que podría tratarse de una estafa. El trato nunca llegó a materializarse y la tan esperada conferencia de prensa en la que se presentaría a los nuevos socios jamás se dio.

Comunicado de la Superintendencia de Sociedades

Comunicado de Supersociedades. – @SSociedades.

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