El Mundial que lo hizo número uno: Modric y su doble Balón de Oro en 2018

A 50 días de que arranque la Copa del Mundo, el croata entra en nuestro conteo de los mejores jugadores en la historia de los Mundiales.

Faltan 50 días para que inicie el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá y en Claro Sports continúa el conteo regresivo que comenzó el 3 de marzo: del día 100 al 1 con los 100 mejores jugadores en la historia de las Copas del Mundo. El criterio es claro: cada futbolista es evaluado únicamente por su rendimiento en Mundiales, sin considerar su carrera completa.

En este recorrido aparece Luka Modric, un jugador cuya historia mundialista tiene un punto central: Rusia 2018.

Alemania 2006: el inicio de Modric en los Mundiales

Luka Modric disputó su primera Copa del Mundo en Alemania 2006. Llegó tras debutar ese mismo año con la selección de Croacia y logró meterse en la lista final.

En ese torneo participó en dos partidos y no registró goles. Croacia quedó eliminada en fase de grupos. Fue su primer contacto con el torneo, en un rol aún secundario dentro del equipo.

Brasil 2014: continuidad sin avance

Ocho años después, Modric volvió a disputar un Mundial en Brasil 2014. Jugó tres partidos, uno de ellos fue la derrota contra México. Croacia volvió a quedar fuera en fase de grupos.

El equipo no logró avanzar y su participación quedó marcada por el rendimiento colectivo. Modric ya tenía mayor peso dentro del campo, pero sin impacto en el resultado final del torneo.

Rusia 2018: el Mundial que define su lugar

Rusia 2018 es el punto que coloca a Luka Modric en esta lista. Croacia construyó un recorrido que terminó en la final y el mediocampista fue el eje del equipo.

Disputó siete partidos, marcó dos goles y lideró a su selección desde el inicio hasta el último partido del torneo. Anotó ante Nigeria y ante Argentina, en un encuentro que marcó el rumbo del grupo.

Más allá de los goles, su papel estuvo en la organización del juego, en la distribución del balón y en la toma de decisiones en cada fase del partido. Croacia superó tres rondas de eliminación directa, todas con tiempo extra o penales, y Modric mantuvo presencia constante en cada duelo.

Croacia alcanzó la final ante Francia y terminó como subcampeón. Al finalizar el torneo, Luka Modric recibió el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial. Ese reconocimiento también marcó su carrera, ya que ese mismo año ganó el Balón de Oro como mejor jugador del mundo.

Bajo el criterio de este conteo, Rusia 2018 es suficiente para colocarlo entre los nombres que definieron una edición completa del torneo.

Modric, el genio que marcó su lugar en la historia del Mundial. Claro Sports

Qatar 2022: continuidad en el podio

En Qatar 2022, Modric volvió a disputar siete partidos. Croacia alcanzó las semifinales y terminó en el tercer lugar tras vencer a Marruecos.

El equipo logró subir al podio por segunda edición consecutiva, un dato que refuerza su presencia en el torneo. Sin embargo, su actuación se analiza a partir de lo realizado en 2018.

Modric en el conteo rumbo al día 1

A 50 días del inicio del Mundial, Luka Modric entra en el conteo por lo hecho en Rusia 2018. El criterio no contempla su trayectoria completa, la cual también es espectacular con el Real Madrid, sino su impacto en Copas del Mundo.

En este recorrido hacia el día 1, su historia confirma que un torneo puede definir un lugar en la memoria del Mundial. En el caso de Modric, ese lugar tiene una referencia clara: Rusia 2018.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

Luka Modric ocupa el puesto 50 en el conteo regresivo de Claro Sports rumbo a la Copa del Mundo 2026, una posición que encuentra su fundamento en lo realizado durante Rusia 2018. El mediocampista croata fue el eje de su selección en aquella edición, liderando el histórico subcampeonato y siendo reconocido con el Balón de Oro del torneo. Bajo el criterio de evaluar únicamente el impacto en Mundiales, su actuación en ese certamen lo coloca entre los jugadores que marcaron una Copa del Mundo, consolidando su lugar en la historia del torneo.

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