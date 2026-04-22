Chivas rumbo a la Liguilla de la Liga MX 2026: ¿Qué necesita el Rebaño para terminar como líder?

El Guadalajara está muy cerca de concluir la campaña regular en lo más alto del Clausura 2026; sólo una catástrofe les quitaría el lugar de privilegio

Chivas, muy cerca de finalizar como líder del Clausura 2026. | Imago 7

El Clausura 2026 está muy cerca de llegar a su final. La Liga MX tiene la última jornada doble del torneo y en ella se definirá a los equipos que entrarán a la Liguilla, los puestos que ocuparán y los enfrentamientos que se darán en la ronda de cuartos de final. En este sentido, todo parece indicar que las Chivas terminarán como el superlíder de la competencia.

El equipo de Gabriel Milito llega a la penúltima fecha como el mandamás de la campaña regular, al ubicarse en lo más alto de la clasificación con 34 puntos, a solo uno de su más cercano perseguidor (Pumas), pero con un duelo pendiente por disputar, por lo que llevan mano para sellar su gran temporada en lo más alto de la tabla.

¿Qué necesita Chivas para terminar como el líder del Clausura 2026 de la Liga MX?

Para que Chivas asegure el liderato del Clausura 2026 de la Liga MX, el paso clave está en la jornada 16, donde necesita imponerse a Necaxa. Con una victoria en ese partido, el conjunto rojiblanco alcanzaría los 37 puntos, una cifra que lo dejaría fuera del alcance de Pumas, uno de sus perseguidores directos en la tabla.

Sin embargo, el escenario también involucra a Pachuca, que es el rival más cercano en la pelea por la cima. Para que Guadalajara amarre el primer lugar desde esta jornada, además de ganar su partido, requiere que los Tuzos no sumen de a tres frente a Tijuana. Si se combinan ambos resultados, el equipo dirigido por Gabriel Milito terminará como líder sin necesidad de esperar a la última fecha.

¿Cuántas veces ha terminado Chivas como líder en torneos cortos?

El liderato general no ha sido una constante para Chivas en la era de torneos cortos, por lo que la posibilidad de conseguirlo en el Clausura 2026 tiene un valor especial dentro de su historia reciente. Desde que se instauró este formato en 1996, el conjunto rojiblanco solo ha logrado terminar en la cima de la tabla en dos ocasiones.

La primera vez ocurrió en el Clausura 2008, cuando bajo la dirección de Efraín Flores sumaron 33 puntos y finalizaron por encima de Cruz Azul. Años más tarde, en el Apertura 2011, repitieron la hazaña con José Luis Real como entrenador, alcanzando 30 unidades. Desde entonces, Guadalajara no ha vuelto a ocupar el primer lugar al cierre de la fase regular, por lo que este torneo representa una nueva oportunidad para romper esa sequía.

Calendario de los últimos partidos de Chivas en la Liga MX 2026

El cierre del Clausura 2026 no pinta tan complicado para el Guadalajara, sobre todo, porque ha mostrado un buen nivel futbolístico, que se combinaría con los rivales a los que tendrá que afrontar en los dos últimos juegos de la campaña regular.

Jornada 16: Necaxa vs Chivas | Miércoles 22 de abril, 21:05 horas

Jornada 17: Chivas vs Tijuana | Sábado 25 de abril, 19:07 horas

¿Cuáles son los criterios para clasificar a la Liguilla en caso de empate en la tabla de posiciones?

La fase de calificación del Clausura 2026 de la Liga MX cuenta con 18 clubes participantes, quienes disputan el torneo bajo un formato de todos contra todos a lo largo de 17 jornadas. Cada equipo enfrenta a sus rivales en partidos únicos por fecha, en busca de sumar la mayor cantidad de puntos posible.

Una vez concluidas las 17 fechas, la tabla general define la posición de cada equipo según su rendimiento en la fase regular. Los clubes se ordenan de forma descendente con base en los puntos acumulados durante el torneo. En caso de igualdad en unidades entre dos o más equipos, se aplican criterios de desempate establecidos por la competencia para determinar su ubicación final, los cuales son los siguientes:

Mejor diferencia entre los goles anotados y recibidos

Mayor número de goles anotados

Mayor número de goles anotados como visitante 10

Marcadores particulares entre los Clubes empatados

Mejor ubicado en la Tabla General de Cociente

Menor cantidad de puntos en la Tabla Fair Play

¿Cuándo empieza la Liguilla del Clausura 2026 y por qué no hay repechaje?

La Liguilla del Clausura 2026 conservará su formato habitual y comenzará el 2 de mayo con los partidos de ida de los cuartos de final. A partir de ese momento, los equipos clasificados entrarán en la fase decisiva del torneo, donde cada serie marcará el camino rumbo al título.

Las semifinales se disputarán la semana siguiente, definiendo a los dos clubes que avanzarán a la final. El campeonato se resolverá en una serie a dos partidos, programados para el jueves 21 y el domingo 24 de mayo, fechas en las que se conocerá al nuevo campeón del fútbol mexicano.

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