Tras la huella del Zorro del Desierto: Hormiga González desafía dos décadas sin bicampeón mexicano de goleo

Jared Borgetti fue el último atacante azteca que consiguió hilar dos coronas de goleo… en el ya lejano 2000-2001

Borgetti, el ejemplo de la Hormiga González | Imago7

El fútbol mexicano ha tenido grandes goleadores a lo largo de su historia, pero pocos han logrado sostener su dominio torneo tras torneo. En la actualidad, Armando ‘Hormiga’ González se encuentra ante una oportunidad que trasciende lo individual: pelear por un bicampeonato de goleo que un delantero mexicano no consigue desde hace más de dos décadas.

Desde la instauración de los torneos cortos en 1996, apenas 12 futbolistas mexicanos han logrado coronarse campeones de goleo en la Liga MX. La cifra contrasta con el dominio extranjero en la posición, una tendencia que se ha acentuado en años recientes y que incluso ha impactado en la selección mexicana.

Campeones de goleo mexicanos en torneos cortos

Luis García – Invierno 1997 – Atlante – 12 goles

Cuauhtémoc Blanco – Invierno 1998 – América – 18 goles

Jesús Olalde – Invierno 1999 – Pumas UNAM – 15 goles

Jared Borgetti – Invierno 2000 – Santos Laguna – 17 goles

Jared Borgetti – Verano 2001 – Santos Laguna – 13 goles

Omar Bravo – Clausura 2007 – Chivas – 11 goles

Javier Hernández – Bicentenario 2010 – 10 goles

Ángel Reyna – Clausura 2011 – América – 13 goles

Alan Pulido – Apertura 2019 – Chivas – 12 goles

Henry Martín – Clausura 2023 – América – 14 goles

Uriel Antuna – Clausura 2024 – Cruz Azul – 8 goles

Armando González – Apertura 2025 – Chivas – 12 goles

En este contexto, el caso de González adquiere relevancia histórica. El delantero busca igualar una marca que solo pertenece a Jared Borgetti, quien logró hilar títulos de goleo en el Invierno 2000 y Verano 2001 con Santos Laguna. Para dimensionar lo que está en juego, es necesario recorrer la historia de los campeones de goleo mexicanos, dividida en tres grandes etapas.

Época amateur: los primeros referentes del gol

Pasaran los años y nunca nadie superará a este América, el ÚNICO campeón invicto desde la fundación de la actual liga y el de mejor promedio de puntos, un inalcanzable 91.67% de efectividad.



✅10 🟰2 ❌0

Goleador: Alfredo García Besné (7)

Entrenador: Rafael Garza pic.twitter.com/8eU0FjRRVR — Maurisio (@PuroAmerica_20) March 1, 2025

La historia de los goleadores mexicanos inicia en la temporada 1924-1925, cuando Alfredo García Besné se convirtió en el primer campeón de goleo con el América, al registrar 10 anotaciones. En aquellos años, el fútbol nacional aún se encontraba en formación, pero ya comenzaban a surgir figuras determinantes en el ataque.

Uno de los nombres más destacados de esta etapa es Hilario López, delantero del Necaxa, quien marcó una época al convertirse en el primer mexicano en hilar títulos de goleo. Entre 1934 y 1937 conquistó tres campeonatos consecutivos con registros de 17, 14 y 11 goles, una marca que lo colocó como el referente ofensivo de su generación.

Época profesional: entre tricampeones y bicampeones

Adalberto López, es la conexión entre Atlas y León.



El dumbo fue parte del León campeonismo de la década de los 40 y convirtió 136 goles para la causa Esmeralda. En 1950 llegó al Atlas, donde fue campeón de Liga y campeón goleador. pic.twitter.com/JUjFQB9IKU — Pambol Azteca 🇲🇽 (@Pambol_Azteca) December 7, 2021

Con la llegada del profesionalismo en 1943, el nivel competitivo aumentó y también lo hizo la exigencia para los delanteros. En este nuevo escenario, Adalberto ‘Dumbo’ López se convirtió en el primer gran referente, al conseguir tres campeonatos de goleo consecutivos con León entre 1946 y 1949, con cifras de 33, 36 y 28 goles.

A lo largo de las décadas, otros delanteros mexicanos lograron repetir como campeones. Enrique Borja lo hizo en tres ocasiones entre 1970 y 1973, mientras que Carlos Hermosillo también firmó un tricampeonato entre 1993 y 1996. En el mismo periodo, Luis García consiguió dos títulos entre 1990 y 1992, y Sergio Lira hizo lo propio en torneos consecutivos durante el Prode 85 y México 86.

Torneos cortos: escasez de goleadores mexicanos

La implementación de los torneos cortos en 1996 marcó un cambio importante en el fútbol mexicano. Luis García fue el primer campeón de goleo mexicano en este formato, al lograr 12 anotaciones con el Atlante en el Invierno 1997.

Sin embargo, la tendencia cambió con el paso de los años. La presencia de delanteros extranjeros comenzó a dominar la tabla de goleo, reduciendo las oportunidades para los futbolistas nacionales. En este contexto, Jared Borgetti se convirtió en una excepción histórica al conseguir el bicampeonato en el Invierno 2000 y Verano 2001.

Pese a cerrar el Invierno 2001 con tres jornadas consecutivas sin anotar, el llamado Zorro del Desierto se proclamó campeón de goleo del Verano 2001 con 13 tantos. El delantero mexicano firmó así un logro histórico, al convertirse en bicampeón tras haber conquistado previamente el Invierno 2000 con 17 goles, cifra que se mantiene como récord en torneos cortos. Santos Laguna, equipo de Borgetti, terminó además como la mejor ofensiva del campeonato con 35 goles, seguido por Atlas con 32, siendo los únicos clubes que superaron la barrera de las 30 anotaciones.

Hace 20 años, en el torneo Verano 2001, Jared Borgetti se convirtó en el primer bicampeón de goleo en torneos cortos, ambos jugando para el Club Santos: Invierno 2000 17 goles y Verano 2001 con 13 anotaciones. pic.twitter.com/Y8tMvdSsUr — Archivo Futbolero (@ArchivoFutboler) May 3, 2021

Otros casos aislados reflejan la dificultad para los mexicanos. Ángel Reyna fue campeón en el Clausura 2011 con 13 goles, siendo el primero en lograrlo en solitario en torneos cortos. Más recientemente, Uriel Antuna ganó el Clausura 2024 con apenas ocho anotaciones, en un torneo que evidenció la baja cuota goleadora.

Hoy, Armando González tiene la oportunidad de romper una sequía que supera los 20 años. Su lucha por el bicampeonato no solo representa un logro individual, sino escribir su nombre en la historia de la Liga MX, antes de un posible ‘abandono’ de su parte con miras a continuar su carrera en el Viejo Continente.

Goleadores mexicanos que hilaron títulos de goleo

Estos han sido los bicampeones o tricampeones de goleo mexicanos a lo largo de las diversas eras del fútbol azteca.

Época amateur

Hilario López | 3 | 1934-1937

Época profesional (torneos largos)

Adalberto López | 3 | 1946-1949

Enrique Borja | 3 | 1970-1973

Sergio Lira | 2 | Prode 85 y México 86

Luis García | 2 | 1990-1992

Carlos Hermosillo | 3 | 1993-1996

Torneos cortos

Jared Borgetti | 2 | Invierno 2000 (17 goles)-Verano 2001 (13 goles)

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