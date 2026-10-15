Juventus remonta sobre el final y amarga al Celta de Vigo en la Europa League

Celta de Vigo cayó 1-2 ante la Juventus en la Europa League. Hugo Álvarez abrió el marcador, pero Woltemade y Kolo Muani sellaron la remontada italiana.

Celta de Vigo vs Juventus | Miguel RIOPA / AFP.

El Celta de Vigo y la Juventus protagonizaron un duelo lleno de emociones en la UEFA Europa League, que terminó con una remontada agónica del conjunto italiano. Cuando parecía que el encuentro finalizaría en empate, Randal Kolo Muani apareció en los últimos minutos para marcar el 1-2 definitivo y darle la victoria a la Vecchia Signora. El equipo español había tomado la delantera con un gol de Hugo Álvarez, pero Nick Woltemade y el atacante francés le dieron vuelta al marcador en un cierre dramático.

Desde los primeros minutos, ambos equipos buscaron imponer sus condiciones. La Juventus intentó acercarse al arco rival con acciones de pelota quieta y remates desde el área, mientras que el Celta apostó por aprovechar los espacios y la velocidad de sus atacantes. Williot Swedberg avisó al minuto 6 con un cabezazo que exigió la intervención del guardameta, una señal de que el equipo local estaba dispuesto a buscar el protagonismo.

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La recompensa para el conjunto gallego llegó al minuto 18. Tras una buena combinación ofensiva, Swedberg asistió a Hugo Álvarez, quien apareció dentro del área para conectar un remate de derecha a quemarropa y enviar el balón junto al palo izquierdo. El tanto desató la celebración del Celta, que consiguió abrir el marcador y trasladó la presión a una Juventus obligada a buscar alternativas para reaccionar.

La Juventus buscó el empate antes del descanso

Con la desventaja, el equipo italiano intentó adelantar sus líneas y encontró algunas oportunidades para igualar el resultado. Teun Koopmeiners probó suerte con un cabezazo al minuto 24, mientras que Kerim Alajbegovic y Nick Woltemade también generaron aproximaciones peligrosas. Sin embargo, entre la falta de precisión en la definición y las intervenciones defensivas del Celta, la Juventus no consiguió transformar sus llegadas en goles.

El conjunto español también tuvo opciones para ampliar la diferencia. Ferran Jutglà lo intentó desde fuera del área al minuto 33 y Hugo Álvarez volvió a aparecer en zona ofensiva al 43, aunque su remate se marchó desviado. Con un juego disputado y varias interrupciones, el primer tiempo terminó con ventaja de 1-0 para el Celta, que había aprovechado una de sus mejores oportunidades para ponerse por delante.

La Juventus salió con una actitud más ofensiva en el segundo tiempo y comenzó a acumular llegadas sobre la portería rival. Francisco Conceição y Pape Matar Sarr probaron con remates desde distintas posiciones, mientras que Woltemade se convirtió en una de las principales referencias del ataque italiano. El Celta resistió durante varios minutos, pero la insistencia visitante terminó dando resultado.

Al minuto 58, Woltemade encontró el espacio necesario dentro del área y conectó un remate de derecha que superó al guardameta para establecer el 1-1. El gol cambió el panorama del encuentro y devolvió la confianza a la Juventus, que consiguió capitalizar su mejor momento ofensivo. Para el Celta, en cambio, el empate significó la necesidad de reorganizarse y recuperar la iniciativa que había mostrado durante la primera mitad.

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Después del empate, los dos entrenadores movieron sus banquillos en busca de una respuesta. La Juventus dio entrada a Nico González y Randal Kolo Muani al minuto 64, con la intención de renovar sus opciones en ataque. El Celta también buscó mayor profundidad con el ingreso de Couhaib Driouech al 62, mientras que Iago Aspas entró al 75 para aportar experiencia en la ofensiva local.

Las modificaciones mantuvieron el partido abierto. Javi Rueda tuvo una oportunidad para el Celta al minuto 65, cuando su remate con la derecha desde el interior del área pasó muy cerca del palo. Poco después, Ferran Jutglà intentó sorprender desde fuera del área, pero su disparo se marchó por encima de la portería. La Juventus respondió con un remate de Kolo Muani que fue bloqueado y con nuevas aproximaciones que mantuvieron en alerta a la defensa gallega.

Kolo Muani sentenció la remontada en el cierre

En los últimos minutos, el Celta intentó encontrar el gol de la victoria y realizó nuevas modificaciones para refrescar su ataque. Hugo González y Álvaro Núñez ingresaron al minuto 85, mientras que Hugo Burcio probó suerte desde fuera del área al 86, aunque su disparo se marchó desviado. La Juventus, por su parte, no renunció a la posibilidad de llevarse los tres puntos y continuó buscando espacios en el área rival.

La insistencia italiana tuvo su premio sobre el final. Después de una aproximación de Nico González al minuto 88, que se marchó ligeramente desviada, la Juventus encontró la oportunidad decisiva. Randal Kolo Muani apareció con un remate de cabeza desde muy cerca para marcar el 1-2, desatando la celebración del conjunto visitante y dejando al Celta sin margen de reacción. Con tres minutos de tiempo añadido, el equipo español intentó responder, pero no consiguió evitar la derrota.

De esta manera, la Juventus firmó una remontada agónica en la UEFA Europa League y se llevó una victoria que parecía escaparse después de un primer tiempo favorable al Celta de Vigo. Hugo Álvarez había adelantado a los españoles y Woltemade había establecido la igualdad, pero Kolo Muani terminó convirtiéndose en el héroe del encuentro con su gol decisivo en el cierre. El conjunto gallego se quedó sin premio después de competir durante buena parte del compromiso, mientras que los italianos celebraron tres puntos conseguidos con carácter y eficacia en los momentos determinantes.

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