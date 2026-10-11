Cagliari vs Juventus, en vivo la Serie A 2026-27: resultado y goles de la jornada 6
El encuentro representa una lucha directa por estar en las posiciones de clasificación a competiciones continentales.
¿A qué hora inicia Cagliari vs Juventus hoy, 11 de octubre de 2026?
El encuentro se jugará en el Sardegna Arena de Cagliari y se programó para 8:45 p.m. locales. Los televidentes que están en América deben restar algunas horas de acuerdo con el huso de su país.
- México: 12:45 p.m.
- Colombia: 1:45 p.m.
- Estados Unidos (Washington D.C.): 2:45 p.m.
- Centroamérica (Costa Rica): 12:45 p.m.
- Argentina: 3:45 p.m.
Alineaciones de Cagliari vs Juventus para la jornada 6, al momento
Cagliari: Caprile; Ze Pedro, Yerry Mina, Rodríguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Massolin, Mendy y Maldini.
Juventus: Vicario; Kalulu, Bremer, Jhon Lucumí, Celik; Douglas Luiz, Sarr; Conceiçao, McKennie, Kolo Muani y González.
¿Dónde ver Cagliari vs Juventus en vivo? Canales de TV y streaming online
Habrá una cadena retransmitiendo para la mayoría de países del continente americano. Sin embargo, las personas deben verificar la disponibilidad del canal en su cableoperador o servicio de streaming.
- México: ESPN y Disney+.
- Colombia: ESPN y Disney+.
- Estados Unidos: Paramount+, FuboTV, Peacock, Telemundo y CBS Sports.
- Centroamérica: ESPN y Disney+.
- Argentina: ESPN y Disney+.