Genoa vs Fiorentina: en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 6

Sigue en directo el partido de Johan Vásquez y su equipo en el fútbol italiano en búsqueda de los tres puntos

Genoa vs Fiorentina en vivo el partido de la Serie A | Claro Sports

¿A qué hora inicia el Genoa vs Fiorentina hoy 10 de octubre de 2026?

El partido entre Genoa y Fiorentina, correspondiente a la jornada 6 de la Serie A, se disputará este sábado 10 de octubre de 2026, a las 07:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro tendrá como escenario la casa del Genoa, que buscará aprovechar la localía para sumar tres puntos ante un rival directo en la parte baja de la clasificación.

Alineaciones probables del Genoa vs Fiorentina para la jornada 6, al momento

Estas son las alineaciones proporcionadas para el encuentro. Su confirmación oficial deberá verificarse antes del inicio del partido.

Genoa

Portero: Justin Bijlow.

Justin Bijlow. Defensas: Sebastian Otoa, Leo Østigard y Alessandro Marcandalli.

Sebastian Otoa, Leo Østigard y Alessandro Marcandalli. Centrocampistas: Mikael Ellertsson, Djibril Sow, Morten Frendrup y Kingsley Ehizibue.

Mikael Ellertsson, Djibril Sow, Morten Frendrup y Kingsley Ehizibue. Medias puntas: Tommaso Baldanzi y Junior Messias.

Tommaso Baldanzi y Junior Messias. Delantero: Milutin Osmajic.

Fiorentina

Portero: David de Gea.

David de Gea. Defensas: Viery, Luca Ranieri, Radu Dragusin y Álex Jiménez.

Viery, Luca Ranieri, Radu Dragusin y Álex Jiménez. Centrocampistas: Nicolò Fagioli, Arthur Atta y Cher Ndour.

Nicolò Fagioli, Arthur Atta y Cher Ndour. Delanteros: Alieu Njie, Mateo Pellegrino y Franco Mastantuono.

¿Dónde ver el Genoa vs Fiorentina en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido entre Genoa y Fiorentina se podrá ver en México a través de ESPN y Disney+ Premium, plataformas que ofrecerán la transmisión del encuentro. Además, podrán seguir todo los detalles en el minuto a minuto de Claro Sports.

Genoa vs Fiorentina EN VIVO

La jornada 6 de la Serie A 2026 presenta un enfrentamiento importante en la lucha por salir de la parte baja de la clasificación. El Genoa de Johan Vásquez recibe a la Fiorentina este sábado 10 de octubre, en un partido en el que ambos equipos necesitan sumar puntos para alejarse de la zona de descenso.

El conjunto genovés llega después de encadenar resultados adversos en la liga italiana y ocupa el puesto 19 de la tabla, con una unidad, tres goles a favor y diez en contra. Por ello, el encuentro representa una oportunidad para reaccionar ante su afición y comenzar a cambiar su situación en el campeonato.

La Fiorentina tampoco atraviesa un buen momento. El equipo se encuentra en la posición 17, con cuatro puntos, seis goles anotados y doce recibidos. Después de acumular derrotas en sus últimos compromisos, buscará aprovechar su visita para conseguir una victoria que le permita tomar distancia de los últimos puestos.

Con Johan Vásquez como uno de los protagonistas del Genoa, el partido será importante para las aspiraciones de ambos clubes en esta etapa de la temporada. A continuación, te contamos a qué hora se juega, cuáles son las alineaciones disponibles hasta el momento y dónde ver el Genoa vs Fiorentina en vivo.