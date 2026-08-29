San Pedro vs Antigua GFC en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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San Pedro vs Antigua GFC, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

San Pedro y Antigua GFC protagonizan uno de los partidos de la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro se disputará este domingo 30 de agosto, desde las 15:00 horas, en el Estadio Sampedrano. Los locales buscarán continuar con su buen comienzo en su primera temporada en la máxima categoría, mientras los Coloniales intentarán volver al triunfo para mantenerse en lo más alto de la clasificación.

San Pedro FC suma nueve puntos después de cinco jornadas, con tres victorias y dos derrotas en su primera campaña en la Liga Nacional. El conjunto sampedrano ha conseguido ubicarse en la parte alta de la tabla y quiere prolongar su buen rendimiento ante uno de los principales equipos del campeonato. Su debut dejó uno de sus resultados más destacados, cuando derrotó 1-0 a Xelajú MC. Ahora tendrá la oportunidad de sumar nuevamente ante su afición.

Antigua GFC llega como líder del Torneo Apertura 2026 con 12 puntos. El equipo colonial había ganado sus primeros cuatro encuentros, pero en la jornada anterior igualó 1-1 frente a Comunicaciones. Ese resultado puso fin a su racha de victorias, aunque le permitió conservar el primer lugar. Ante San Pedro, Antigua buscará recuperar el camino del triunfo y ampliar su ventaja en la clasificación, en un partido que enfrentará al líder con una de las revelaciones del torneo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo San Pedro vs Antigua GFC de la jornada 6 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre San Pedro y Antigua GFC será el domingo 30 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Sampedrano y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan San Pedro vs Antigua GFC hoy

Antigua GFC no podrá contar con Enrique Camargo tras ser expulsado en la última jornada, mientras que San Pedro no cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Edwin Vásquez y Mauricio Tapia no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

San Pedro: Vander Cruz, Steveth Chacón, David Álvarez, Alexis Barrientos, Yasnier Matos, Romario Gómez, Edgar Macal, Emerson Garcia, Luis Navas, Germán Águila, Sebastián Colón. DT: Edwin Vásquez.

Antigua GFC: Jorge Moreno, Héctor Prillwitz, José Ardón, Alexander Robinson, Suhander Zúñiga, José Rosales, Óscar Castellanos, Iván Mora, José Espinoza, William Fajardo, Agustín Maziero. DT: Mauricio Tapia.

Antecedentes y últimos resultados del San Pedro vs Antigua GFC en Liga de Guatemala

Este será el primer encuentro oficial en los últimos años entre San Pedro y Antigua GFC.

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