Aurora vs Malacateco en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Aurora vs Malacateco, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Aurora y Malacateco se enfrentan este domingo 30 de agosto por la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El partido se disputará desde las 17:00 horas en el estadio Cementos Progreso, donde el conjunto aurinegro intentará aprovechar su condición de local para sumar una nueva victoria. Los Toros, por su parte, buscarán conseguir un resultado que les permita acercarse a los primeros puestos de la clasificación.

Aurora FC llega al compromiso después de vencer 3-2 a Suchitepéquez en la jornada anterior. El equipo capitalino también consiguió resultados importantes en las fechas previas, como el triunfo 7-0 ante San Pedro y la victoria 2-1 frente a Comunicaciones. Con estos antecedentes, Aurora intentará mantener su ritmo y sumar tres puntos que le permitan continuar en la pelea por los puestos de arriba del Apertura 2026. El duelo ante Malacateco será otra oportunidad para confirmar su buen momento.

Malacateco también llega después de una victoria, luego de imponerse 2-0 sobre San Pedro en la quinta jornada. Los Toros habían perdido 4-2 contra Comunicaciones en la fecha anterior, por lo que el último resultado les permitió recuperar puntos y confianza. Antes también habían igualado 2-2 ante Xelajú MC y 1-1 frente a Cobán Imperial. Ahora buscarán prolongar su racha positiva y sumar fuera de casa ante Aurora.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Aurora vs Malacateco de la jornada 6 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Aurora y Malacateco será el domingo 30 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Sampedrano y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Aurora vs Malacateco hoy

Ni Aurora ni Malacateco cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Saúl Phillip y Carlos Robles no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Aurora: Liborio Sánchez, Carlos Monterroso, José Manuel Lemus, Carlos Flores, Klisman García, Pablo Mingorance, Paulo Motta, José Luis Vivas, Daniel Baján, Víctor Urias, Julio César Rodríguez. DT: Saúl Phillip.

Malacateco: Miguel Jiménez, Roberto Meneses, Juan Esqueda, Marlon Chun, Andru Morales, Andy Soto, José Javier Longo, Fernando Morales, Kevin Ramírez, Eliser Quiñones, Nelson Andrade. DT: Carlos Robles.

Antecedentes y últimos resultados del Aurora vs Malacateco en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Comunicaciones y Municipal:

22 de marzo de 2026 | Malacateco 1-1 Aurora | Torneo Clausura

1 de febrero de 2026 | Aurora 1-0 Malacateco | Torneo Clausura

10 de diciembre de 2025 | Aurora 2-1 Malacateco | Torneo Apertura

6 de diciembre de 2025 | Malacateco 1-0 Aurora | Torneo Apertura

8 de noviembre. de 2025 | Malaceteco 1-0 Aurora | Torneo Apertura

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