¿Franco Fagúndez se va de Santa Fe? Esto es lo que se sabe

Santa Fe quiere retener a Franco Fagúndez para 2027, pero no tiene opción de compra y su pase está avaluado en cerca de 2 millones de dólares.

Franco Fagúndez, jugador de Santa Fe | VizzorImage.

Franco Fagúndez se ha convertido en una de las piezas más importantes de Independiente Santa Fe durante el segundo semestre de 2026. Sin embargo, pese a su buen rendimiento y al protagonismo que ha adquirido en el equipo, su continuidad en Bogotá no está garantizada para la próxima temporada.

El atacante uruguayo, de 26 años, llegó al conjunto cardenal en condición de préstamo procedente de Santos Laguna, club que todavía mantiene sus derechos deportivos. El vínculo entre Fagúndez y Santa Fe está establecido hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que la dirigencia tendrá que tomar decisiones en los próximos meses.

Santa Fe no tiene opción de compra por Fagúndez

Uno de los principales inconvenientes para el equipo dirigido por Pablo Peirano es que el acuerdo de cesión no contempla una opción de compra. Esto significa que, si Santa Fe quiere seguir contando con el futbolista en 2027, deberá sentarse nuevamente a negociar con Santos Laguna.

La intención de la institución bogotana sería buscar una alternativa que permita extender el préstamo. El presidente Eduardo Méndez reconoció recientemente que el club tiene interés en mantener al atacante, aunque la decisión final también dependerá de las condiciones que establezca el conjunto mexicano.

El rendimiento de Fagúndez puede complicar la negociación

La situación podría ser todavía más compleja debido al nivel que ha mostrado Fagúndez durante el semestre. El uruguayo se consolidó como una de las principales cartas ofensivas de Santa Fe y tuvo un papel determinante en la clasificación del equipo frente a River Plate por la Copa Sudamericana.

Sus actuaciones no han pasado desapercibidas y su buen momento podría despertar el interés de otros clubes con una mayor capacidad económica. En ese escenario, Santos Laguna tendría diferentes alternativas para definir el futuro del futbolista y Santa Fe podría tener que competir por su continuidad.

Además, el club mexicano podría contemplar la posibilidad de que Fagúndez regrese a la Liga MX para tener una nueva oportunidad o incluso utilizarlo en algún eventual torneo internacional. Su rendimiento en el fútbol colombiano ha servido para revalorizar a un jugador que todavía pertenece a la institución mexicana.

¿Cuánto cuesta el pase de Franco Fagúndez?

Otro factor que podría dificultar una eventual compra es el valor de los derechos deportivos del atacante. El pase de Franco Fagúndez está avaluado en aproximadamente dos millones de dólares, una cifra que representaría una importante inversión para Santa Fe.

Por ahora, el futuro del uruguayo está asegurado en el cuadro cardenal hasta finales de 2026. No obstante, la ausencia de una opción de compra y el interés que pueda generar su rendimiento hacen que una salida sea una posibilidad que la dirigencia deberá contemplar.

Santa Fe tendrá entonces varios meses para intentar llegar a un acuerdo con Santos Laguna y extender la cesión. De no conseguirlo, el conjunto bogotano podría perder para 2027 a una de sus principales figuras, justo después de un semestre en el que Fagúndez ha ganado protagonismo y se ha convertido en un jugador determinante para el equipo.

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