Carlos Álvarez aumenta las variantes del América: las formaciones que podría utilizar Guillermo Almada

La llegada del mediapunta español permite a Guillermo Almada combinar a Henry Martín, Miguel Borja, Brian Rodríguez y Óscar Perea en distintos esquemas ofensivos

La llegada de Carlos Álvarez le entrega a Guillermo Almada una pieza más para modificar el frente de ataque del América. El español se incorpora a un plantel que cuenta con Henry Martín, Miguel Borja, Brian Rodríguez y Óscar Perea, además de Raphael Veiga e Isaías Violante, por lo que el entrenador tendrá distintas posibilidades para distribuir a sus jugadores desde el mediocampo hacia adelante.

La referencia más reciente en Liga MX deja una base definida: Rodolfo Cota; Cristian Borja, Ramón Juárez (en lugar de Sebastián Cáceres), Israel Reyes y Kevin Álvarez; Alan Cervantes, Erick Sánchez, Raphael Veiga, Isaías Violante, Brian Rodríguez y Henry Martín. A partir de esa estructura, Almada puede realizar modificaciones sin transformar por completo el funcionamiento del equipo, principalmente por la capacidad de Carlos Álvarez para ocupar diferentes sectores detrás del delantero.

Una de las posibilidades sería mantener el 4-2-3-1 y colocar al español como enlace. América podría formar con Rodolfo Cota; Cristian Borja, Ramón Juárez, Israel Reyes, Kevin Álvarez; Alan Cervantes, Erick Sánchez; Brian Rodríguez, Carlos Álvarez, Raphael Veiga; Miguel Borja. En este escenario, Álvarez tendría espacios para recibir detrás del colombiano, mientras Veiga y Brian podrían alternar posiciones desde los costados hacia el centro.

Otra variante del mismo sistema permitiría conservar a Henry Martín como referencia: Cota; Cristian Borja, Ramón Juárez, Israel Reyes, Kevin Álvarez; Cervantes, Erick Sánchez; Brian Rodríguez, Carlos Álvarez, Óscar Perea; Henry Martín. Esta alternativa mantendría a Brian por izquierda, abriría espacio para Perea por derecha y dejaría al español como el futbolista encargado de conectar el mediocampo con Henry.

Almada también cuenta con suficientes piezas para apostar por dos delanteros. En un 4-4-2, América podría utilizar a Cota; Cristian Borja, Ramón Juárez, Israel Reyes, Kevin Álvarez; Brian Rodríguez, Cervantes, Carlos Álvarez, Perea; Henry Martín y Miguel Borja. La presencia de los dos atacantes ofrecería referencias dentro del área, mientras Álvarez podría abandonar por momentos la línea del mediocampo para colocarse detrás de ambos.

Una estructura todavía más ofensiva sería el 4-2-2-2. En ella podrían aparecer Cota; Cristian Borja, Ramón Juárez, Israel Reyes, Kevin Álvarez; Cervantes, Erick Sánchez; Brian Rodríguez, Carlos Álvarez; Henry Martín y Miguel Borja. Brian y Carlos partirían como mediapuntas con libertad para acercarse a los dos delanteros, mientras los laterales tendrían mayor responsabilidad para ocupar los carriles exteriores.

El América también podría recurrir al 4-3-3, con Cota; Cristian Borja, Ramón Juárez, Israel Reyes, Kevin Álvarez; Cervantes, Erick Sánchez, Carlos Álvarez; Brian Rodríguez, Miguel Borja y Óscar Perea. En esta formación, el español aparecería como interior con libertad para incorporarse al ataque, mientras Brian y Perea tendrían espacios para atacar desde las bandas y Borja ocuparía el centro del área. Raphael Veiga sería otra alternativa para cualquiera de las posiciones interiores u ofensivas.

La cantidad de opciones también permitirá modificar los partidos desde la banca. Henry y Borja pueden alternarse o compartir el ataque; Brian Rodríguez y Perea aportan alternativas por fuera; Veiga y Carlos Álvarez pueden ocupar zonas interiores, mientras Violante representa otra posibilidad para los costados. Con la incorporación del español, Almada suma diferentes combinaciones sin necesidad de alterar la base defensiva utilizada recientemente y tendrá la posibilidad de elegir su estructura ofensiva de acuerdo con las características de cada rival.

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