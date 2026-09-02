Katie Taylor tendrá su última pelea en Croke Park, el mismo escenario de la pelea entre Muhammad Ali y Alvin Lewis

La británica se enfrentará a Flora Pili y se espera más de 80,000 aficionados en Dublín

Katie Taylor | AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Por Juan Carlos Castellanos

La multicampeona mundial, Katie Taylor, se prepara para colgar los guantes este sábado. Su última pelea se llevará a cabo en un mítico escenario, en Irlanda, donde se reunirán mas de 80 mil aficionados, en lo que será un combate histórico para el pugilismo femenil.

Han pasado 54 años de la victoria del más grande, Muhammad Ali, ante Alvin Lewis, el icónico Croke Park de Dublín, y será ese mismo sitio el escenario de una velada de boxeo este 5 de septiembre, que será encabezada por la campeona unificada superligero, la local, Taylor ,que expondrá las coronas de la AMB, OMB y FIB, al tiempo que intentará ceñirse la del Consejo Mundial de Boxeo, que está vacante, siempre y cuando derrote a la francesa e invicta, Flora Pili.

MÁS INFORMACIÓN: Katie Taylor se lleva la trilogía ante Amanda Serrano

“Creo que es realmente difícil prepararse para un momento como éste, porque obviamente nunca he experimentado esto, y caminar frente a 80 mil personas, escuchar los “olé” por última vez, ver los colores alrededor del estadio. No estoy segura de cómo me voy a sentir, pero rezo para que Dios me dé lo necesario para controlar mis emociones esa noche”, declaró Katie Taylor.

Taylor, campeona olimpica en Londres 2012 y ex reina también en los ligeros, dirá adiós, pase lo que pase, en el choque ante Pili. Poco mas de 80 mil aficionados en el Croke Park, serán testigos de ese momento que pasara a la historia.

“Va a ser una noche muy especial y memorable, pero como dije, solo voy caminar hacia el ring, concentrarme en la pelea y habrá tiempo suficiente para reflexionar después. Habrá tiempo suficiente pare pensar de ésta increíble carrera, sabes después de que me levanten la mano”, agregó Taylor.

En su carrera, Taylor ganó cinco títulos mundiales a nivel amateur, fue oro en seis ocasiones en los campeonatos de Europa y fue la abanderada de Irlanda en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, justa en la que ganó el oro. Dio el salto al profesionalismo en 2016.

Como profesional, Taylor es una de las mejores de todos los tiempos. Tiene marca de 25-1, con su única derrota ante Chantelle Cameron el 20 de mayo de 2023. Ganó la revancha, tras lo cual se enfrentó de nueva cuenta contra Amanda Serrano, a quien venció en 2022, y le ganó en sus dos últimos combates

Taylor agregó que le gustaría que alguna pequeña aficionada al boxeo que vea su ultima pelea llegue a cumplir sus sueños y que sea superada.

Cartelera completa de la función Katie Taylor vs Flora Pili

Además de la pelea entre Talor y Pili, estas son los combates de la cartelera, que iniciará alrededor de las 11:00 a.m., tiempo del centro de México.

Paddy Donovan vs Tyrone McKenna | 147 libras

Joe McGrail vs Matty Boreland | 122 libras

Dave Allen vs Thomas Carty | Pesos pesados

Taylor Bevan vs Emmett Brennan | 168 libras

Molly McCann vs Sylwia Doligala | 122 libras

Paul Ryan vs Paddy Gallagher | 160 libras

Bobbi Flood vs Jack Swallow | 154 libras

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