¡Precios de locura! La reventa para el América vs Monterrey supera los $24,000 pesos

En sitios web como Stubhub, hay entradas en más de mil dólares para la semifinal que se jugará hoy en el estadio del LA Galaxy

América y Monterrey se enfrentarán la noche del miércoles en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, por el pase a la final de la edición 2026 de la Leagues Cup y la expectativa de la afición está haciendo volar los precios de los boletos.

Las entradas salieron a la venta la semana pasada, con precios entre $65 y $502 dólares (es decir, unos $1,100 a $8,500 pesos mexicanos), pero ir de último momento va a costar mucho más que eso.

En vivo en Zona Mixta de W Deportes, revisamos la disponibilidad de las entradas para las semifinales de la Leagues Cup y el boleto más barato en la plataforma de reventa Stubhub está en $2,386 pesos mexicanos, con el más caro en $24,458 pesos en la zona VIP a pie de cancha.

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Es importante destacar que todavía no hay hay lleno para el partido. El estadio, con un aforo máximo de 27,000, sigue teniendo entradas en la plataforma oficial de la Leagues Cup.

En la sección de cabecera, los boletos más baratos están en $118.3 dólares (unos 2,000 pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio), y se van incrementando hasta los $1,732 dólares en el VIP.

¿Cuándo juegan América vs Monterrey? Horario y dónde ver las semifinales de la Leagues Cup

La segunda semifinal de la Leagues Cup se juega el miércoles 2 de septiembre, en punto de las 21:30 horas, tiempo del centro de México (20:30 local) en el estadio del LA Galaxy, el Dignity Health Sports Park de Carson, California, al sur de la zona metropolitana de Los Angeles.

El partido lo podrás seguir por TV en Canal 9, Imagen Televisión y Apple TV, además de seguir las acciones minuto a minuto en Claro Sports.

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