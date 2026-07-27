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¡Preocupación! Santi Gimenez, fuera de la pretemporada del Milan por lesión

Publicado por Redacción Claro Sports

Luego de una mala Copa del Mundo, el delantero mexicano genera dudas sobre su regreso y futuro en Italia

Santiago Gimenez no viaja a la pretemporada con el Milan. | Reuters
Gimenez, lesionado; no viaja con el Milan. | Reuters

Santiago Giménez atraviesa una de las etapas más difíciles con el AC Milan. El mexicano quedó fuera de la gira de pretemporada del equipo en Australia e Indonesia, tras la lesión sufrida durante el Mundial 2026, lo que ha generado incertidumbre sobre su futuro.

El atacante no viajará con el plantel dirigido por Rúben Amorim y permanecerá en Casa Milan. Ahí continuará con su proceso de rehabilitación mientras la directiva analiza los próximos pasos en su carrera de cara a la temporada 2026-27. Lee la nota completa aquí.

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