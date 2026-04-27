Luka Modric sufre una doble fractura en el Milan vs Juventus: ¿Fuera del Mundial 2026?

El mediocampista croata salió de cambio durante el empate entre el Milan y la Juventus, luego de un choque de cabezas con Manuel Locatelli

Luka Modric sufrió una doble fractura en el pómulo | Reuters

Luka Modric enciende las alarmas en Croacia rumbo al Mundial 2026. El mediocampista del Milan sufrió una doble fractura del pómulo durante el empate ante la Juventus, correspondiente a la jornada 34 de la Serie A. De acuerdo a información del periodista Fabrizio Romano, se espera que el croata esté al 100 por ciento para la Copa del Mundo que iniciará el próximo 8 de junio y que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Modric fue titular y disputó 81 minutos en San Siro, en un encuentro que abandonó luego de un choque de cabezas con Manuel Locatelli. La acción se dio al 76′, cuando Luka fue a buscar un balón por alto ante el italiano. El exReal Madrid tocó el esférico, justo antes de recibir el impacto del jugador de la Vecchia Signora.

Modric salió de la cancha por su propio pie y la situación no parecía de mayor peligro, por lo que el cuerpo médico del Milan no lo trasladó de forma inmediata al hospital; sin embargo, las pruebas realizadas este lunes revelaron la fractura en el pómulo izquierdo.

Según información de La Gazzetta dello Sport, la lesión significa el adiós de Modric en la actual temporada. En cuanto al conjunto rossoneri, el comunicado oficial señaló: “Las pruebas instrumentales realizadas hoy revelaron una fractura en el pómulo izquierdo que requerirá cirugía, programada para las próximas horas. Se comunicarán más detalles después de la operación”.

Desde su llegada en julio de 2025, Modric se ha convertido en pieza clave del equipo. En la actual temporada, el futbolista de 40 años de edad ha disputado 33 partidos, 32 de ellos como titular, acumulando dos goles y tres asistencias. Su única ausencia en Serie A se dio en la fecha 20, en el empate 1-1 ante la Fiorentina en enero pasado.

Hasta el momento la selección croata no ha emitido algún comunicado al respecto. El representativo sostendrá su próximo partido amistoso el 2 de junio ante Bélgica, antes de enfrentar a Eslovenia en su último encuentro previo a su debut en el Mundial 2026; Croacia forma parte del Grupo L de la Copa del Mundo, donde se medirá a Inglaterra, Panamá y Ghana.

Te puede interesar: