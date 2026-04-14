Johan Vásquez, el jugador de campo con más minutos en el fútbol italiano… ¡Y en el podio de Europa!

Solo los porteros han estado más tiempo en cancha en el fútbol italiano que el defensa de la selección mexicana

Johan Vásquez, líder en minutos de la Serie A|Gabriele Siri/LiveMedia/DPPI via AFP

Johan Vásquez se ha consagrado en el fútbol italiano. Tuvo que picar piedra en sus primeras dos campañas, una con el Genoa y otra a préstamo con el Cremonese, pero en su regreso al Luigi Ferraris comenzó el despegue que le tienen ahora como el jugador de más minutos en todo el calcio.

El defensa de la selección mexicana es el futbolista de campo con más minutos en la temporada 2025/26 de la Serie A, como presumió su equipo en las redes sociales el 14 de abril. Técnicamente hay seis que le superan, pero todos son porteros que han disputado cada instante de la temporada (Mile Svilar de la Roma, Marco Carnesecchi de la Atalanta, Elia Caprile del Cagliari, Jean Butez del Como, Wladimiro Falcone del Lecce y David de Gea de la Fiore). Johan tiene media hora de ventaja sobre el resto de jugadores de campo:

Los jugadores de campo con más minutos en la Serie A y en las ligas Top 5 de Europa

Johan ha estado en el campo en los 32 partidos del Genoa en la Serie A. Solo en dos ocasiones no disputó los 90 minutos (ante el Bolonia en la jornada 22 y ante el Udinese en la 30). Las lesiones le han perdonado y el mexicano, pese al mal inicio de la temporada para el club, que le costó el puesto a Patrick Vieira, ha jugado prácticamente sin errores, con solo dos amonestaciones. Siempre ha estado disponible y el portador del gafete de capitán siempre ha estado de inicio.

Johan Vásquez (Genoa): 2,857 Jerper Karlstrom (Udinese): 2,824 Jay Idzes (Sassuolo): 2,790 Victor Nelsson (Hellas Verona): 2,776 Tiago Gabriel (Lecce): 2,770

Los líderes en minutos en las principales ligas del fútbol europeo: Johan en el Top 3

Considerando las principales ligas de Europa (Serie A, Ligue 1, LaLiga, Bundesliga y Premier League), solo Nikola Milenkovic y Virgil van Dijk tienen más minutos que Johan Vásquez.

Premier League | Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) y Virgil van Dijk (Liverpool): 2,880 minutos en 32 partidos

(Nottingham Forest) (Liverpool): 2,880 minutos en 32 partidos Serie A | Johan Vásquez (Genoa): 2,857 minutos en 32 partidos

(Genoa): 2,857 minutos en 32 partidos LaLiga | Florian Lejeune (Rayo Vallecano): 2,781 minutos en 31 partidos

(Rayo Vallecano): 2,781 minutos en 31 partidos Bundesliga | Kaishu Sano (Mainz 05): 2,610 minutos 29 partidos

(Mainz 05): 2,610 minutos 29 partidos Ligue 1 | Jordan Lefort (Angers): 2,610 minutos en 29 partidos

Los números de Johan Vásquez en su carrera en Europa

Los 2,857 minutos de Johan Vásquez son ya su segunda mayor cantidad en cinco temporadas en la Serie A. Con iniciar y no ser sustituido en tres partidos más, rompería su marca, que consiguió la temporada anterior:

Temporada Equipo Partidos Minutos 21/22 Genoa 28 2,281 22/23 Cremonese 25 1,809 23/24 Genoa 37 2,853 24/25 Genoa 36 3,041 25/26 Genoa 32 2,857

El defensa mexicano lleva 140 partidos con el Genoa en todas las competiciones, marcando seis veces. Disputó 29 encuentros con el Cremonese, con un tanto más.

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