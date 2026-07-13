Alajuelense suma tres fichajes procedentes de Liberia tras la caída ante Herediano

Los manudos aprovechan la sanción de la institución de Guanacaste.

Los nuevos jugadores de Alajuelense | @KevinJimenezCR

La derrota frente a Herediano en la Supercopa de Costa Rica dejó un sabor amargo en Alajuelense, que comenzó la temporada sin poder conquistar su primer título bajo el mando de Ismael Rescalvo. Sin embargo, mientras el primer equipo intentaba dejar atrás el tropiezo, la dirigencia rojinegra avanzó en silencio con tres incorporaciones pensando en el futuro del club.

Según informó el periodista Kevin Jiménez, la Liga cerró la llegada de Paul González, Ashton García y Luis González, tres futbolistas procedentes de Municipal Liberia que pasarán a formar parte de la estructura del Centro de Alto Rendimiento (CAR). Aunque inicialmente competirán en la categoría U21, también tendrán la posibilidad de entrenar con el primer equipo durante la temporada.

Los tres jugadores quedaron disponibles en el mercado después de la crisis institucional que golpeó a Municipal Liberia, club que perdió su licencia para disputar la Primera División y se vio obligado a reorganizar toda su estructura deportiva. Esa situación permitió que varios equipos se movieran rápidamente para incorporar a algunas de las principales promesas del conjunto pampero.

Uno de los nombres que más ilusión genera es el de Paul González, extremo izquierdo de 17 años que ya logró debutar en la máxima categoría con Liberia pese a su corta edad. Su velocidad y desequilibrio lo convirtieron en uno de los jóvenes con mayor proyección dentro de la institución guanacasteca.

También se incorpora Ashton García, delantero centro de 18 años, quien igualmente sumó minutos en Primera División. El atacante llega con el objetivo de continuar su crecimiento en una de las canteras más importantes del país y competir por un lugar en los planes futuros de Rescalvo.

El tercer fichaje es Luis González, mediocampista de 21 años y el más experimentado del grupo. Debutó con Liberia durante la temporada 2023-2024 y, por su edad y recorrido, aparece como el futbolista con mayores posibilidades de dar el salto al plantel principal en el corto plazo.

Las incorporaciones reflejan una estrategia que Alajuelense viene sosteniendo desde hace varios años: reforzar sus categorías menores con talento joven del fútbol costarricense para potenciar el trabajo del CAR y ampliar las opciones del primer equipo. Aunque el club había dado por cerrado el mercado de fichajes para el plantel profesional, estos movimientos apuntan directamente al desarrollo de futbolistas con proyección.

De esta manera, la Liga intenta cambiar rápidamente el foco después de la caída ante Herediano. Mientras Rescalvo trabaja para corregir el rumbo del primer equipo tras perder la Supercopa, la dirigencia apuesta por el futuro con tres jóvenes que buscarán abrirse camino en Alajuelense y aprovechar la oportunidad que surgió tras la desaparición de Municipal Liberia de la máxima categoría.

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