Johan Vásquez rescata al Genoa con un golazo, pero termina expulsado ante Frosinone

El mexicano firmó el empate con una volea de derecha, pero vio la segunda amarilla en el cierre y dejó al Genoa con diez

El zaguero tricolor fue héroe y villano para su equipo | Imago7

Johan Vásquez pasó de rescatar al Genoa a abandonar el terreno de juego antes del silbatazo final. El defensa mexicano marcó el gol del empate 1-1 frente al Frosinone en la cuarta jornada de la Serie A, aunque su tarde terminó con una expulsión por doble tarjeta amarilla en los últimos minutos.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el conjunto dirigido por Daniele De Rossi. Frosinone aprovechó una de sus primeras oportunidades y Giorgi Kvernadze abrió el marcador alrededor del minuto 14, obligando al mexicano y compañía a perseguir el resultado prácticamente desde el arranque.

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La respuesta local pudo llegar antes del descanso. Lorenzo Colombo tuvo en sus pies el empate desde el punto penal durante el agregado de la primera mitad, pero desperdició el cobro y permitió que los visitantes se marcharan al vestidor con la ventaja.

¡¿CÓMO LE PEGÓ?! 🥵



¡JOHAN VÁSQUEZ SE MANDÓ TREMENDO GOLAZO EN LA SERIE A! 🇲🇽 ⚽



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El panorama cambió poco después de comenzar el complemento. Tras un tiro de esquina enviado por Djibril Sow, Vásquez atacó el espacio dentro del área y conectó de primera con la pierna derecha para mandar la pelota al fondo de la portería y levantar al Luigi Ferraris.

El exPumas no convertía con su club desde el pasado 17 de mayo, cuando marcó frente al AC Milan durante la recta final de la temporada anterior. Entre ambos goles también había encontrado la portería con la Selección Mexicana en los amistosos ante Australia y Serbia previos a la Copa del Mundo.

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Con el 1-1, Genoa intentó aprovechar el impulso para completar la remontada, mientras Frosinone encontró espacios para atacar cada vez que recuperaba la pelota. El partido entró así en un cierre de mayor tensión, especialmente para un cuadro local que necesitaba sumar después de tres derrotas consecutivas.

DE METER UN GOLAZO A TERMINAR EXPULSADO… 😳



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Fue precisamente en una de esas transiciones cuando cambió nuevamente la tarde del zaguero azteca. Cerca del minuto 85, Seydou Fini amenazó con escapar rumbo al campo del Genoa y Vásquez cortó la acción con una falta que le costó su segunda amarilla, por lo que tuvo que abandonar el encuentro y dejó a su equipo con diez futbolistas.

Genoa consiguió resistir durante los minutos restantes y conservó un punto que tuvo al mexicano como protagonista en los dos extremos del partido. Su gol evitó una nueva derrota, pero la expulsión lo dejará fuera del próximo compromiso de Serie A ante Parma. Antes, el equipo de De Rossi deberá afrontar su duelo de dieciseisavos de final en la Coppa Italia frente al Sudtirol este martes 15 de septiembre.

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