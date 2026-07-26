Chelsea vs WS Wanderers en vivo: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido amistoso de pretemporada 2026
Xabi Alonso tendrá su primera aparición ante la afición en el inicio de la pretemporada del conjunto londinense en Australia a través de Claro Sports
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El Chelsea iniciará su preparación para la temporada 2026-27 con un partido amistoso ante el Western Sydney Wanderers en el Accor Stadium de Sydney, Australia. El encuentro marcará la primera presentación de Xabi Alonso frente a la afición desde que asumió la dirección técnica del conjunto londinense y lo podrás disfrutar a través de Claro Sports.
El entrenador español comenzará una nueva etapa después de que el Chelsea finalizara en la décima posición durante la campaña 2025-26. El club tuvo tres entrenadores a lo largo del torneo, entre ellos Calum McFarlane, quien estuvo al frente del equipo en dos periodos distintos.
La directiva también realizó movimientos en el mercado de transferencias con las incorporaciones de Morgan Rogers, Marco Palestra y Geovany Quenda. Sin embargo, varios de los nuevos jugadores no formaron parte de la convocatoria de 28 futbolistas que viajó a Australia para disputar el primer compromiso de la pretemporada.
Rogers recibió descanso después de participar con Inglaterra en el Mundial, mientras que Emmanuel Emegha quedó fuera por una lesión en los isquiotibiales sufrida durante un amistoso contra el Bromley. Quenda tampoco realizó el viaje debido a un problema físico, aunque Palestra podría tener sus primeros minutos con el Chelsea tras su llegada procedente del Atalanta.
Cole Palmer, João Pedro y Estêvão también aparecen entre las opciones para participar en el encuentro. Del otro lado, el Western Sydney Wanderers afrontará el amistoso después de terminar en el último lugar de la A-League, cinco puntos por debajo del Brisbane Roar, que ocupó la penúltima posición.
Chelsea vs WS Wanderers en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido amistoso de pretemporada 2026?
El Chelsea contra Western Sydney Wanderers se llevará a cabo este martes 28 de julio en punto de las 03:45 horas de la Ciudad de México, en el Accor Stadium de Sydney, Australia.
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas
¿Dónde ver el Chelsea vs WS Wanderers en vivo, el partido amistoso de clubes 2026?
Este tremendo partido de pretemporada entre Chelsea y WS Wanderers lo podrás seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, donde tendremos toda la cobertura.
Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora
A continuación te presentamos el calendario de los juegos amistosos que sostendrán algunos clubes como parte de su preparación para el arranque de la próxima temporada:
helsea vs Western Sydney Wanderers | Martes 28 de julio
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas
Liverpool vs Wrexham | Miércoles 29 de julio
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas
Tottenham vs Sydney FC | Miércoles 29 de julio
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 17:30 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 18:30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 19:30 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas
Leeds United vs Sunderland | Jueves 30 de julio
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 17:30 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 18:30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 19:30 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas
Chelsea vs Tottenham | Sábado 1 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas
Manchester City vs Inter de Milán | Sábado 1 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:30 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:30 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:30 horas
Real Madrid vs Fiorentina | Sábado 1 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:00 horas
Girona vs Arsenal | Sábado 1 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:00 horas
Sunderland vs Wrexham | Domingo 2 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 13:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas
Leeds United vs Liverpool | Domingo 2 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 14:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 15:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 16:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas
Chelsea vs Juventus | Miércoles 5 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:45 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:45 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:45 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:45 horas
Arsenal vs Real Betis | Miércoles 5 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas
Chelsea Femenil vs Auckland Femenil | Viernes 7 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 22:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 23:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 00:00 horas (8 de agosto)
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 01:00 horas (8 de agosto)
Chelsea vs Milan | Sábado 8 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas
Liverpool vs Mónaco | Domingo 9 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:30 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 09:30 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas
Chelsea vs Johor Tigers | Domingo 9 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas
Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas
Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas
Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas