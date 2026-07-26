Chelsea vs WS Wanderers en vivo: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido amistoso de pretemporada 2026

Xabi Alonso tendrá su primera aparición ante la afición en el inicio de la pretemporada del conjunto londinense en Australia a través de Claro Sports

Cuándo y a qué hora se juega el Chelsea vs Wanderers. | Claro Sports

El Chelsea iniciará su preparación para la temporada 2026-27 con un partido amistoso ante el Western Sydney Wanderers en el Accor Stadium de Sydney, Australia. El encuentro marcará la primera presentación de Xabi Alonso frente a la afición desde que asumió la dirección técnica del conjunto londinense y lo podrás disfrutar a través de Claro Sports.

El entrenador español comenzará una nueva etapa después de que el Chelsea finalizara en la décima posición durante la campaña 2025-26. El club tuvo tres entrenadores a lo largo del torneo, entre ellos Calum McFarlane, quien estuvo al frente del equipo en dos periodos distintos.

La directiva también realizó movimientos en el mercado de transferencias con las incorporaciones de Morgan Rogers, Marco Palestra y Geovany Quenda. Sin embargo, varios de los nuevos jugadores no formaron parte de la convocatoria de 28 futbolistas que viajó a Australia para disputar el primer compromiso de la pretemporada.

Rogers recibió descanso después de participar con Inglaterra en el Mundial, mientras que Emmanuel Emegha quedó fuera por una lesión en los isquiotibiales sufrida durante un amistoso contra el Bromley. Quenda tampoco realizó el viaje debido a un problema físico, aunque Palestra podría tener sus primeros minutos con el Chelsea tras su llegada procedente del Atalanta.

Cole Palmer, João Pedro y Estêvão también aparecen entre las opciones para participar en el encuentro. Del otro lado, el Western Sydney Wanderers afrontará el amistoso después de terminar en el último lugar de la A-League, cinco puntos por debajo del Brisbane Roar, que ocupó la penúltima posición.

Chelsea vs WS Wanderers en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido amistoso de pretemporada 2026?

El Chelsea contra Western Sydney Wanderers se llevará a cabo este martes 28 de julio en punto de las 03:45 horas de la Ciudad de México, en el Accor Stadium de Sydney, Australia.

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

¿Dónde ver el Chelsea vs WS Wanderers en vivo, el partido amistoso de clubes 2026?

Este tremendo partido de pretemporada entre Chelsea y WS Wanderers lo podrás seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, donde tendremos toda la cobertura.

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

A continuación te presentamos el calendario de los juegos amistosos que sostendrán algunos clubes como parte de su preparación para el arranque de la próxima temporada:

helsea vs Western Sydney Wanderers | Martes 28 de julio

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Liverpool vs Wrexham | Miércoles 29 de julio

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Tottenham vs Sydney FC | Miércoles 29 de julio

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 17:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 18:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 19:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas

Leeds United vs Sunderland | Jueves 30 de julio

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 17:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 18:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 19:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas

Chelsea vs Tottenham | Sábado 1 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Manchester City vs Inter de Milán | Sábado 1 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:30 horas

Real Madrid vs Fiorentina | Sábado 1 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:00 horas

Girona vs Arsenal | Sábado 1 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:00 horas

Sunderland vs Wrexham | Domingo 2 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 13:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas

Leeds United vs Liverpool | Domingo 2 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 14:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 15:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 16:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas

Chelsea vs Juventus | Miércoles 5 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:45 horas

Arsenal vs Real Betis | Miércoles 5 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

Chelsea Femenil vs Auckland Femenil | Viernes 7 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 22:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 23:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 00:00 horas (8 de agosto)

Argentina, Paraguay y Uruguay: 01:00 horas (8 de agosto)

Chelsea vs Milan | Sábado 8 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Liverpool vs Mónaco | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 09:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas

Chelsea vs Johor Tigers | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas

Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

TE PUEDE INTERESAR: