Panamá cae duramente ante Canadá y complica su camino en el Premundial Sub-20

El combinado canalero debutó con el pie izquierdo en el Grupo C.

Canadá se impuso de manera contundente | X: @Concacaf

La Selección Sub-20 de Panamá sufrió un revés en el inicio del Grupo C del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 al perder 3-0 frente a Canadá. El conjunto canalero no logró sostener el ritmo de su rival y terminó pagando caro los errores defensivos y la expulsión de Oliver Campos, un resultado que reduce su margen de error en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

El partido comenzó con opciones para ambos equipos en el Estadio Universitario BUAP y Panamá estuvo cerca de adelantarse en el marcador. Raheen Cuello ganó un balón a la espalda de la defensa canadiense y quedó mano a mano con el portero, pero su definición se fue por encima del travesaño. Esa ocasión terminó siendo una de las más claras para los dirigidos por Jorge Dely Valdés durante el encuentro.

Canadá respondió pocos minutos después y aprovechó una acción a balón parado para abrir el marcador. Emrick Fotsing conectó un remate de cabeza tras un tiro de esquina y puso en ventaja al conjunto norteamericano. Poco después, un penal permitió que Mackenzie ampliara la diferencia y dejara a Panamá obligado a remar desde atrás.

The captain Fotsing strikes first for Canada 🇨🇦⭐️ pic.twitter.com/6VeKjFLHqz — Concacaf (@Concacaf) July 26, 2026

Con el 2-0 en contra, los canaleros intentaron reaccionar antes del descanso, aunque les costó encontrar espacios en ataque. La situación se complicó todavía más en el tiempo añadido de la primera mitad, cuando Oliver Campos recibió la tarjeta roja por una fuerte entrada y dejó a su selección con diez futbolistas para todo el complemento.

A pesar de la desventaja numérica, Panamá salió con una actitud ofensiva tras el descanso. Klissman De Gracia tuvo una oportunidad tras una asistencia de Cuello, pero su remate se marchó desviado. Sin embargo, Canadá mantuvo el control de la posesión y administró la ventaja sin pasar mayores sobresaltos.

El paso de los minutos favoreció al equipo canadiense, que aprovechó los espacios generados por la búsqueda panameña. Mientras Panamá intentaba descontar, Canadá respondió con transiciones rápidas y obligó a la defensa rival a trabajar constantemente para evitar una diferencia mayor.

En los instantes finales, Emrick Fotsing volvió a aparecer para marcar su segundo gol de la tarde y sentenciar el 3-0 definitivo. Con esta derrota, Panamá queda obligado a recuperarse en sus próximos compromisos si quiere mantenerse en la pelea por un lugar en la fase eliminatoria del Campeonato Sub-20 de Concacaf.

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