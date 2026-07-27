Del cielo al infierno: el inicio de Santa Fe en 2026-II

Independiente Santa Fe paso de ganar y gustar ante Caracas FC a dejar ser superado por Águilas Doradas en Medellín.

Santa Fe fue superado por Águilas Doradas | Vizzor

Poco a poco se van consumando todos los debuts de los equipos de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. No obstante, algunos ya habían tenido actividad en esta segunda parte del año por torneo internacional. Deportivo Independiente Medellín e Independiente Santa Fe, fueron los clubes colombianos que disputaron juegos a mitad de semana en la Copa Sudamericana.

El pasado jueves 23 de julio, los hinchas de Santa Fe no cabían de la felicidad por al victorias y buena presentación de su equipo en el juego de ida por los playoffs de la Copa Sudamericana. El partido disputado en el Estadio Nemesio Camacho El Campín terminó con victoria ‘cardenal’ por dos goles a cero y fue un auténtico monólogo del ‘león’.

Un juego muy fluido con la tenencia del balón, pero más que eso una posesión con sentido de hacerle daño al rival. Dejo gratas sensaciones en toda la comunidad santafereña. Hugo Rodallega continuó con su racha goleadora y realmente todos los futbolistas salieron aplaudidos.

Santa Fe: de ganar y gustar a sufrir y preocupar

Con ese contexto favorable llegó Independiente Santa Fe al Estadio Cincuentenario de Medellín para enfrentar a Águilas Doradas por la primera fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Un duelo que en el papel tenía al equipos capitalino como el gran favorito para llevarse los tres puntos.

El director técnico uruguayo Pablo Repetto optó por rotar la nómina en este encuentro e Iván Scarpeta, Mateo Puerta, Jhojan Torres, Franco Fagúndez y Luis Palacios, fueron titulares. El equipo antioqueño fue superior a los ‘leones’ y se quedó con la victoria tras un marcador de dos goles a uno.

Con el balón en los pies, Águilas Doradas siempre fue mejor que Santa Fe. Sin embargo, el juego físico y el pundonor, fue equilibrando el partido poco a poco para el alivio ‘cardenal’. No obstante, con esa alineación los bogotanos quedaron sin un hombre de área y nunca pudieron ser claros en el frente de ataque.

Además de eso los rendimientos individuales no fueron para nada buenos. Jhojan Torres no aprovechó la oportunidad, Luis Palacios continuó con su irregularidad, Jeison Angulo volvió a firmar un terrible partido con la camiseta ‘cardenal, Mateo Puerta se vio muy falto de ritmo e Iván Scarpeta tuvo gran responsabilidad en el segundo gol del rival.

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