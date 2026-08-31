Calendario Conference League 2026-27: así se juega la fase liga

Publicado por José María Miranda

La fase de liga de la Conference League comenzará el 15 de octubre de 2026 y concluirá el 17 de diciembre para definir a los invitados a octavos de final

Calendario completo de la Conference League | Reuters

La Conference League 2026-27 ya tiene definido su calendario para la fase liga, que comenzará el 15 de octubre de 2026 y concluirá el 17 de diciembre. Serán seis jornadas en las que los 36 clubes participantes buscarán sumar los puntos necesarios para avanzar a la siguiente fase del torneo.

Entre los equipos que aparecen en esta edición están Ajax, Atalanta, Monaco, Brighton, Getafe, Panathinaikos, Trabzonspor, Copenhagen, Braga, Gent, Freiburg y Twente, además de clubes que intentarán aprovechar esta competencia para ganar protagonismo en Europa.

La fase liga tendrá actividad concentrada en octubre, noviembre y diciembre, con partidos que incluyen cruces como Hajduk Split vs Ajax, Getafe vs Lugano, Monaco vs Freiburg, Ajax vs Atalanta, Brighton vs Monaco y Ajax vs Getafe. A continuación, el calendario completo por jornada.

MÁS INFORMACIÓN: Sorteo Conference League 2026, así queda la Fase de Liga: partidos definidos, calendario y formato de clasificación

Jornada 1 — Jueves 15 de octubre de 2026

Hora de México y Centroamérica

  • Lugano vs Crvena Zvezda | 10:45 horas
  • Hajduk Split vs Ajax | 10:45 horas
  • Gent vs Aarhus | 10:45 horas
  • Egnatia vs Midtjylland | 10:45 horas
  • KuPS Kuopio vs Trabzonspor | 10:45 horas
  • Mjällby vs Inter Escaldes | 10:45 horas
  • Panathinaikos vs Borac | 10:45 horas
  • CSKA Sofia vs Monaco | 10:45 horas
  • Riga vs Kairat Almaty | 10:45 horas
  • Universitatea Craiova vs Getafe | 10:45 horas
  • Atalanta vs Pafos | 13:00 horas
  • Brighton vs Kauno Žalgiris | 13:00 horas
  • Copenhagen vs Braga | 13:00 horas
  • Twente vs Thun | 13:00 horas
  • Hearts vs Nordsjælland | 13:00 horas
  • Sint-Truidense vs Iberia Tbilisi | 13:00 horas
  • Freiburg vs Jablonec | 13:00 horas
  • Brann vs Lincoln Red Imps | 13:00 horas

Jornada 2 — Jueves 22 de octubre de 2026

Hora de México y Centroamérica

  • Kairat Almaty vs Panathinaikos | 08:30 horas
  • Iberia Tbilisi vs Mjällby | 10:45 horas
  • Nordsjælland vs CSKA Sofia | 10:45 horas
  • Crvena Zvezda vs Copenhagen | 10:45 horas
  • Jablonec vs Brighton | 10:45 horas
  • Kauno Žalgiris vs Brann | 10:45 horas
  • Getafe vs Lugano | 10:45 horas
  • Inter Escaldes vs Universitatea Craiova | 10:45 horas
  • Pafos vs Riga | 10:45 horas
  • Trabzonspor vs Hearts | 10:45 horas
  • Ajax vs Atalanta | 13:00 horas
  • Aarhus vs Egnatia | 13:00 horas
  • Monaco vs Freiburg | 13:00 horas
  • Midtjylland vs Sint-Truidense | 13:00 horas
  • Thun vs Hajduk Split | 13:00 horas
  • Borac vs KuPS Kuopio | 13:00 horas
  • Lincoln Red Imps vs Twente | 13:00 horas
  • Braga vs Gent | 13:00 horas

Jornada 3 — Jueves 5 de noviembre de 2026

Hora de México y Centroamérica

  • Aarhus vs Braga | 11:45 horas
  • Atalanta vs Kairat Almaty | 11:45 horas
  • Midtjylland vs Ajax | 11:45 horas
  • Thun vs Hearts | 11:45 horas
  • Crvena Zvezda vs Inter Escaldes | 11:45 horas
  • KuPS Kuopio vs Gent | 11:45 horas
  • Lincoln Red Imps vs Hajduk Split | 11:45 horas
  • Mjällby vs Borac | 11:45 horas
  • Trabzonspor vs Freiburg | 11:45 horas
  • Monaco vs Nordsjælland | 14:00 horas
  • Copenhagen vs Iberia Tbilisi | 14:00 horas
  • Lugano vs Kauno Žalgiris | 14:00 horas
  • Twente vs Pafos | 14:00 horas
  • Getafe vs Brighton | 14:00 horas
  • Sint-Truidense vs Brann | 14:00 horas
  • Panathinaikos vs CSKA Sofia | 14:00 horas
  • Riga vs Jablonec | 14:00 horas
  • Universitatea Craiova vs Egnatia | 14:00 horas

Jornada 4 — Jueves 26 de noviembre de 2026

Hora de México y Centroamérica

  • Kairat Almaty vs Mjällby | 09:30 horas
  • Ajax vs Thun | 11:45 horas
  • Brighton vs Universitatea Craiova | 11:45 horas
  • Iberia Tbilisi vs Getafe | 11:45 horas
  • Jablonec vs Lugano | 11:45 horas
  • Kauno Žalgiris vs Riga | 11:45 horas
  • Hearts vs Monaco | 11:45 horas
  • Egnatia vs Lincoln Red Imps | 11:45 horas
  • Pafos vs Midtjylland | 11:45 horas
  • Brann vs Aarhus | 11:45 horas
  • Nordsjælland vs Panathinaikos | 14:00 horas
  • Borac vs Atalanta | 14:00 horas
  • Hajduk Split vs Sint-Truidense | 14:00 horas
  • Inter Escaldes vs Copenhagen | 14:00 horas
  • Gent vs Crvena Zvezda | 14:00 horas
  • CSKA Sofia vs Trabzonspor | 14:00 horas
  • Braga vs KuPS Kuopio | 14:00 horas
  • Freiburg vs Twente | 14:00 horas

Jornada 5 — Jueves 10 de diciembre de 2026

Hora de México y Centroamérica

  • Kairat Almaty vs Universitatea Craiova | 09:30 horas
  • Copenhagen vs Lugano | 11:45 horas
  • Iberia Tbilisi vs Crvena Zvezda | 11:45 horas
  • Getafe vs Inter Escaldes | 11:45 horas
  • KuPS Kuopio vs CSKA Sofia | 11:45 horas
  • Lincoln Red Imps vs Midtjylland | 11:45 horas
  • Riga vs Atalanta | 11:45 horas
  • Freiburg vs Panathinaikos | 11:45 horas
  • Brann vs Braga | 11:45 horas
  • Trabzonspor vs Jablonec | 11:45 horas
  • Aarhus vs Twente | 14:00 horas
  • Brighton vs Monaco | 14:00 horas
  • Thun vs Gent | 14:00 horas
  • Hearts vs Borac | 14:00 horas
  • Hajduk Split vs Nordsjælland | 14:00 horas
  • Sint-Truidense vs Ajax | 14:00 horas
  • Egnatia vs Kauno Žalgiris | 14:00 horas
  • Mjällby vs Pafos | 14:00 horas

Jornada 6 — Jueves 17 de diciembre de 2026

Hora de México y Centroamérica

  • Ajax vs Getafe | 14:00 horas
  • Monaco vs Lincoln Red Imps | 14:00 horas
  • Atalanta vs Mjällby | 14:00 horas
  • Lugano vs Sint-Truidense | 14:00 horas
  • Midtjylland vs Hajduk Split | 14:00 horas
  • Nordsjælland vs KuPS Kuopio | 14:00 horas
  • Twente vs Kairat Almaty | 14:00 horas
  • Borac vs Riga | 14:00 horas
  • Crvena Zvezda vs Trabzonspor | 14:00 horas
  • Jablonec vs Iberia Tbilisi | 14:00 horas
  • Kauno Žalgiris vs Freiburg | 14:00 horas
  • Inter Escaldes vs Aarhus | 14:00 horas
  • Gent vs Brann | 14:00 horas
  • Pafos vs Hearts | 14:00 horas
  • Panathinaikos vs Brighton | 14:00 horas
  • CSKA Sofia vs Thun | 14:00 horas
  • Braga vs Egnatia | 14:00 horas
  • Universitatea Craiova vs Copenhagen | 14:00 horas

Te puede interesar:

Fue campeón con Tampico Madero y desapareció del radar: hoy jugará la Conference League en Europa

UEFA Conference League

Fue campeón con Tampico Madero y desapareció del radar: hoy jugará la Conference League en Europa

Los rivales de Rodrigo Huescas y el FC Copenhague en la UEFA Conference League 2026/27

UEFA Conference League

Los rivales de Rodrigo Huescas y el FC Copenhague en la UEFA Conference League 2026/27

Sorteo Conference League 2026, así queda la Fase de Liga: partidos definidos, calendario y formato de clasificación

UEFA Conference League

Sorteo Conference League 2026, así queda la Fase de Liga: partidos definidos, calendario y formato de clasificación