Calendario Conference League 2026-27: así se juega la fase liga
La fase de liga de la Conference League comenzará el 15 de octubre de 2026 y concluirá el 17 de diciembre para definir a los invitados a octavos de final
La Conference League 2026-27 ya tiene definido su calendario para la fase liga, que comenzará el 15 de octubre de 2026 y concluirá el 17 de diciembre. Serán seis jornadas en las que los 36 clubes participantes buscarán sumar los puntos necesarios para avanzar a la siguiente fase del torneo.
Entre los equipos que aparecen en esta edición están Ajax, Atalanta, Monaco, Brighton, Getafe, Panathinaikos, Trabzonspor, Copenhagen, Braga, Gent, Freiburg y Twente, además de clubes que intentarán aprovechar esta competencia para ganar protagonismo en Europa.
La fase liga tendrá actividad concentrada en octubre, noviembre y diciembre, con partidos que incluyen cruces como Hajduk Split vs Ajax, Getafe vs Lugano, Monaco vs Freiburg, Ajax vs Atalanta, Brighton vs Monaco y Ajax vs Getafe. A continuación, el calendario completo por jornada.
MÁS INFORMACIÓN: Sorteo Conference League 2026, así queda la Fase de Liga: partidos definidos, calendario y formato de clasificación
Jornada 1 — Jueves 15 de octubre de 2026
Hora de México y Centroamérica
- Lugano vs Crvena Zvezda | 10:45 horas
- Hajduk Split vs Ajax | 10:45 horas
- Gent vs Aarhus | 10:45 horas
- Egnatia vs Midtjylland | 10:45 horas
- KuPS Kuopio vs Trabzonspor | 10:45 horas
- Mjällby vs Inter Escaldes | 10:45 horas
- Panathinaikos vs Borac | 10:45 horas
- CSKA Sofia vs Monaco | 10:45 horas
- Riga vs Kairat Almaty | 10:45 horas
- Universitatea Craiova vs Getafe | 10:45 horas
- Atalanta vs Pafos | 13:00 horas
- Brighton vs Kauno Žalgiris | 13:00 horas
- Copenhagen vs Braga | 13:00 horas
- Twente vs Thun | 13:00 horas
- Hearts vs Nordsjælland | 13:00 horas
- Sint-Truidense vs Iberia Tbilisi | 13:00 horas
- Freiburg vs Jablonec | 13:00 horas
- Brann vs Lincoln Red Imps | 13:00 horas
Jornada 2 — Jueves 22 de octubre de 2026
Hora de México y Centroamérica
- Kairat Almaty vs Panathinaikos | 08:30 horas
- Iberia Tbilisi vs Mjällby | 10:45 horas
- Nordsjælland vs CSKA Sofia | 10:45 horas
- Crvena Zvezda vs Copenhagen | 10:45 horas
- Jablonec vs Brighton | 10:45 horas
- Kauno Žalgiris vs Brann | 10:45 horas
- Getafe vs Lugano | 10:45 horas
- Inter Escaldes vs Universitatea Craiova | 10:45 horas
- Pafos vs Riga | 10:45 horas
- Trabzonspor vs Hearts | 10:45 horas
- Ajax vs Atalanta | 13:00 horas
- Aarhus vs Egnatia | 13:00 horas
- Monaco vs Freiburg | 13:00 horas
- Midtjylland vs Sint-Truidense | 13:00 horas
- Thun vs Hajduk Split | 13:00 horas
- Borac vs KuPS Kuopio | 13:00 horas
- Lincoln Red Imps vs Twente | 13:00 horas
- Braga vs Gent | 13:00 horas
Jornada 3 — Jueves 5 de noviembre de 2026
Hora de México y Centroamérica
- Aarhus vs Braga | 11:45 horas
- Atalanta vs Kairat Almaty | 11:45 horas
- Midtjylland vs Ajax | 11:45 horas
- Thun vs Hearts | 11:45 horas
- Crvena Zvezda vs Inter Escaldes | 11:45 horas
- KuPS Kuopio vs Gent | 11:45 horas
- Lincoln Red Imps vs Hajduk Split | 11:45 horas
- Mjällby vs Borac | 11:45 horas
- Trabzonspor vs Freiburg | 11:45 horas
- Monaco vs Nordsjælland | 14:00 horas
- Copenhagen vs Iberia Tbilisi | 14:00 horas
- Lugano vs Kauno Žalgiris | 14:00 horas
- Twente vs Pafos | 14:00 horas
- Getafe vs Brighton | 14:00 horas
- Sint-Truidense vs Brann | 14:00 horas
- Panathinaikos vs CSKA Sofia | 14:00 horas
- Riga vs Jablonec | 14:00 horas
- Universitatea Craiova vs Egnatia | 14:00 horas
Jornada 4 — Jueves 26 de noviembre de 2026
Hora de México y Centroamérica
- Kairat Almaty vs Mjällby | 09:30 horas
- Ajax vs Thun | 11:45 horas
- Brighton vs Universitatea Craiova | 11:45 horas
- Iberia Tbilisi vs Getafe | 11:45 horas
- Jablonec vs Lugano | 11:45 horas
- Kauno Žalgiris vs Riga | 11:45 horas
- Hearts vs Monaco | 11:45 horas
- Egnatia vs Lincoln Red Imps | 11:45 horas
- Pafos vs Midtjylland | 11:45 horas
- Brann vs Aarhus | 11:45 horas
- Nordsjælland vs Panathinaikos | 14:00 horas
- Borac vs Atalanta | 14:00 horas
- Hajduk Split vs Sint-Truidense | 14:00 horas
- Inter Escaldes vs Copenhagen | 14:00 horas
- Gent vs Crvena Zvezda | 14:00 horas
- CSKA Sofia vs Trabzonspor | 14:00 horas
- Braga vs KuPS Kuopio | 14:00 horas
- Freiburg vs Twente | 14:00 horas
Jornada 5 — Jueves 10 de diciembre de 2026
Hora de México y Centroamérica
- Kairat Almaty vs Universitatea Craiova | 09:30 horas
- Copenhagen vs Lugano | 11:45 horas
- Iberia Tbilisi vs Crvena Zvezda | 11:45 horas
- Getafe vs Inter Escaldes | 11:45 horas
- KuPS Kuopio vs CSKA Sofia | 11:45 horas
- Lincoln Red Imps vs Midtjylland | 11:45 horas
- Riga vs Atalanta | 11:45 horas
- Freiburg vs Panathinaikos | 11:45 horas
- Brann vs Braga | 11:45 horas
- Trabzonspor vs Jablonec | 11:45 horas
- Aarhus vs Twente | 14:00 horas
- Brighton vs Monaco | 14:00 horas
- Thun vs Gent | 14:00 horas
- Hearts vs Borac | 14:00 horas
- Hajduk Split vs Nordsjælland | 14:00 horas
- Sint-Truidense vs Ajax | 14:00 horas
- Egnatia vs Kauno Žalgiris | 14:00 horas
- Mjällby vs Pafos | 14:00 horas
Jornada 6 — Jueves 17 de diciembre de 2026
Hora de México y Centroamérica
- Ajax vs Getafe | 14:00 horas
- Monaco vs Lincoln Red Imps | 14:00 horas
- Atalanta vs Mjällby | 14:00 horas
- Lugano vs Sint-Truidense | 14:00 horas
- Midtjylland vs Hajduk Split | 14:00 horas
- Nordsjælland vs KuPS Kuopio | 14:00 horas
- Twente vs Kairat Almaty | 14:00 horas
- Borac vs Riga | 14:00 horas
- Crvena Zvezda vs Trabzonspor | 14:00 horas
- Jablonec vs Iberia Tbilisi | 14:00 horas
- Kauno Žalgiris vs Freiburg | 14:00 horas
- Inter Escaldes vs Aarhus | 14:00 horas
- Gent vs Brann | 14:00 horas
- Pafos vs Hearts | 14:00 horas
- Panathinaikos vs Brighton | 14:00 horas
- CSKA Sofia vs Thun | 14:00 horas
- Braga vs Egnatia | 14:00 horas
- Universitatea Craiova vs Copenhagen | 14:00 horas