Sorteo Conference League 2026, así queda la Fase de Liga: partidos definidos, calendario y formato de clasificación

Ya se conocen los enfrentamientos del torneo en esta fase de liga.

Así quedó el sorteo de la Conference League | REUTERS/Manon Cruz

Se realizó el sorteo de la Fase de Liga de la UEFA Conference League 2026-2027 y los 36 equipos participantes ya conocen los rivales que deberán enfrentar en busca de la clasificación a las rondas eliminatorias. Cada club disputará seis partidos frente a seis adversarios diferentes, tres como local y tres como visitante, en la tercera temporada de la competición bajo el nuevo formato.

La edición 2026-2027 comenzó oficialmente el 9 de julio de 2026 con las rondas clasificatorias y finalizará el 2 de junio de 2027 con la gran final en Estambul. A diferencia de la Champions League y la Europa League, la Fase de Liga de la Conference cuenta con seis jornadas, que se desarrollarán entre octubre y diciembre antes de dar paso a las eliminatorias.

Entre los equipos que aparecen en la nómina provisional para disputar la Fase de Liga hay clubes de peso en el fútbol europeo como Ajax, Atalanta, Monaco, Brighton, Panathinaikos, Freiburg, Braga y Estrella Roja, además de representantes de numerosas federaciones del continente. También estarán Getafe, Gent, Copenhagen, Trabzonspor y Hajduk Split, entre otros, en una edición que contará con una amplia variedad de países representados.

Fase liga en la Conference League 2026-27: calendario de partidos

Rivales de los equipos del Bombo 1

El Bombo 1 de la Conference League 2026-2027 estuvo integrado por Atalanta, Braga, Ajax, Freiburg, Monaco y Copenhagen. Los seis equipos conocieron en el sorteo a sus rivales para la Fase de Liga, en la que disputarán seis encuentros ante adversarios diferentes, repartidos entre tres partidos como local y tres como visitante.

Estos son los rivales de los equipos del bombo 1 | REUTERS/Manon Cruz

Rivales de los equipos del Bombo 2

El Bombo 2 quedó conformado por Midtjylland, Crvena Zvezda, Gent, Panathinaikos, Pafos y Brighton. Cada uno tendrá seis compromisos durante la Fase de Liga de la Conference League, con tres encuentros en casa y otros tres fuera, de acuerdo con los enfrentamientos determinados por el sorteo.

Estos son los rivales de los equipos del bombo 2 | REUTERS/Manon Cruz

Rivales de los equipos del Bombo 3

Por su parte, el Bombo 3 estuvo compuesto por Lugano, Getafe, KuPS Kuopio, Twente, Lincoln Red Imps y Borac. Los seis clubes ya conocen el camino que deberán recorrer en la Fase de Liga, donde se enfrentarán a seis rivales diferentes en busca de terminar en puestos de clasificación para las eliminatorias.

Estos son los rivales de los equipos del bombo 3 | REUTERS/Manon Cruz

Rivales de los equipos del Bombo 4

El Bombo 4 de la Conference League 2026-2027 estuvo integrado por Sint-Truidense, Brann, Hearts, Kairat Almaty, Trabzonspor y Universitatea Craiova. El sorteo estableció los seis adversarios que deberá enfrentar cada equipo, con tres partidos como local y tres como visitante durante las seis jornadas de la primera fase.

Estos son los rivales de los equipos del bombo 4 | REUTERS/Manon Cruz

Rivales de los equipos del Bombo 5

El Bombo 5 quedó compuesto por Riga, Hajduk Split, Jablonec, Nordsjælland, Aarhus e Inter Escaldes. Cada uno conoció a sus seis rivales para la Fase de Liga y deberá afrontar un calendario de tres encuentros en casa y tres fuera en busca de sumar los puntos necesarios para continuar en la competición.

Estos son los rivales de los equipos del bombo 5 | REUTERS/Manon Cruz

Rivales de los equipos del Bombo 6

Finalmente, el Bombo 6 estuvo integrado por Thun, CSKA Sofia, Kauno Žalgiris, Mjällby, Iberia Tbilisi y Egnatia. Estos seis equipos también conocieron todos sus enfrentamientos para la Fase de Liga, con seis partidos ante seis adversarios diferentes y un reparto de tres compromisos como local y tres como visitante.

Estos son los rivales de los equipos del bombo 6 | REUTERS/Manon Cruz

Conference League 2026-2027: fechas clave

La Fase de Liga de la Conference League 2026-2027 tendrá seis jornadas y se disputará íntegramente durante 2026. La primera fecha está programada para el 15 de octubre y la última se celebrará el 17 de diciembre. Cada equipo disputará seis encuentros durante esta instancia antes de quedar determinada su posición en la clasificación general.

Jornada 1: 15 de octubre de 2026

15 de octubre de 2026 Jornada 2: 22 de octubre de 2026

22 de octubre de 2026 Jornada 3: 5 de noviembre de 2026

5 de noviembre de 2026 Jornada 4: 26 de noviembre de 2026

26 de noviembre de 2026 Jornada 5: 10 de diciembre de 2026

10 de diciembre de 2026 Jornada 6: 17 de diciembre de 2026

Una vez terminada la Fase de Liga, la Conference League 2026-2027 retomará su actividad en febrero con las rondas de eliminación directa. Los playoffs se disputarán el 18 y 25 de febrero de 2027, mientras que los octavos de final serán el 11 y 18 de marzo. Los cuartos tendrán lugar el 8 y 15 de abril y las semifinales se jugarán el 29 de abril y el 6 de mayo. Los dos sobrevivientes se encontrarán en la final del 2 de junio de 2027 en Estambul.

¿Cómo es el formato de competencia de la UEFA Conference League 2026-2027?

La Conference League mantiene el sistema de Fase de Liga con 36 equipos, pero presenta una diferencia respecto de la Champions y la Europa League: cada participante disputa seis partidos frente a seis rivales diferentes, tres como local y tres como visitante. Todos los resultados alimentan una única tabla de posiciones que, una vez completadas las seis jornadas, determina qué clubes avanzan a la siguiente instancia y cuáles quedan eliminados.

Los ocho primeros de la clasificación avanzan directamente a los octavos de final, mientras que los equipos ubicados entre los puestos 9° y 24° deben disputar los playoffs eliminatorios a doble partido para conseguir las ocho plazas restantes. Los conjuntos que terminen entre el 25° y el 36° quedan eliminados de la competición.

A partir de los octavos de final comienza el camino tradicional de eliminación directa, con series de ida y vuelta en octavos, cuartos y semifinales. Los dos equipos que superen esas instancias avanzarán a la final, que se resolverá a partido único y en sede neutral.

¿Cuándo es la final de la UEFA Conference League 2026-2027?

La final de la UEFA Conference League 2026-2027 se disputará el miércoles 2 de junio de 2027 en el Beşiktaş Park de Estambul, Turquía. El estadio, ubicado en la orilla norte del Bósforo y casa del Beşiktaş, volverá a albergar una definición europea después de haber sido escenario de la final de la Europa League 2026 y de la Supercopa de Europa 2019. Además de levantar el trofeo de la Conference League, el campeón de la temporada 2026-2027 obtendrá una plaza en la Fase de Liga de la Europa League 2027-2028, siempre que no haya conseguido previamente la clasificación mediante su competición nacional.

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