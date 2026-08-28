Los rivales de Rodrigo Huescas y el FC Copenhague en la UEFA Conference League 2026/27

La escuadra danesa ya tiene definidos a los seis clubes que enfrentará en la primera ronda del torneo

El FC Copenhague de Rodrigo Huescas ya conoce el camino que tendrá que recorrer en la fase de liga de la UEFA Conference League 2026/27. Los Leones tendrán tres encuentros en el Parken ante SC Braga, FC Lugano e Iberia Tbilisi, mientras que deberán salir de Dinamarca para visitar al Crvena Zvezda, Universitatea Craiova e Inter Club d’Escaldes, una de las historias más impresionantes de la vigente edición.

El cuadro danés tuvo que recorrer un largo camino para asegurar su presencia en el torneo. Su participación comenzó en la segunda ronda de clasificación ante el Polissya Zhytomyr de Ucrania, con el que empató 3-3 en la ida antes de imponerse 2-1 en el Parken. En la tercera ronda superó con autoridad al Debreceni de Hungría, con triunfos de 3-0 y 5-1 para un contundente global de 8-1.

El último obstáculo fue el Inter Turku de Finlandia. Después del 0-0 de la ida, el conjunto danés resolvió la eliminatoria en casa con una victoria de 4-1 que aseguró su boleto a la fase de liga.

Rivales del FC Copenhague en la Conference League | Claro Sports

Rodrigo Huescas se acerca a su regreso con el Copenhague

Rodrigo Huescas se mantiene alejado de las canchas después de la grave lesión de rodilla que sufrió el 1 de octubre de 2025, durante el partido de Champions League ante el Qarabag. El lateral mexicano tuvo que abandonar aquel encuentro apenas a los 15 minutos y posteriormente fue sometido a una cirugía que lo dejó fuera por el resto de la temporada.

La recuperación, sin embargo, entra ya en su última etapa. El técnico Bo Svensson aseguró que continúa dentro de los tiempos previstos y podría reincorporarse a los entrenamientos completos con el primer equipo desde la próxima semana, un paso fundamental antes de volver a disputar un partido oficial.

De cumplirse los plazos, podría reaparecer durante las primeras jornadas de la Conference League y disputar por segunda ocasión el torneo con la camiseta del Copenhague.

Huescas ya dejó huella en esta competición durante la temporada 2024/25. Su momento más importante llegó en la ronda intermedia ante el Heidenheim, cuando ingresó en el tiempo extra y marcó al minuto 114 el gol que sentenció el triunfo 3-1 en Alemania y la clasificación danesa por 4-3 en el global.

Aquella aventura terminó en los octavos de final frente al eventual campeón, Chelsea. Los ingleses ganaron 2-1 en Copenhague y 1-0 en Stamford Bridge para eliminar a los Leones con marcador global de 3-1.

Un año después, dio el salto a la Champions League. Tuvo un destacado estreno en la fase de liga ante el Bayer Leverkusen, pero la lesión sufrida en la segunda jornada contra el Qarabag terminó prematuramente con su temporada europea. Copenhague continuó sin él y terminó eliminado en la fase de liga.

Los rivales del Copenhague de Rodrigo Huescas en la Conference League 2026/27

El conjunto de la capital danesa tendrá una interesante gira por Europa durante sus seis compromisos. El Braga aparece como el adversario de mayor jerarquía, mientras que la visita al Crvena Zvezda promete ser uno de los partidos más complicados por el ambiente del estadio Rajko Mitić.

Local: SC Braga

SC Braga Visitante: Crvena Zvezda

Crvena Zvezda Local: FC Lugano

FC Lugano Visitante: Universitatea Craiova

Universitatea Craiova Visitante: Inter Club d’Escaldes

Inter Club d’Escaldes Local: Iberia Tbilisi

El SC Braga se ha consolidado como uno de los clubes más importantes del fútbol portugués fuera de los tres gigantes tradicionales y llegará después de una sobresaliente campaña continental. Los Guerreiros do Minho alcanzaron las semifinales de la Europa League después de eliminar al Ferencváros en octavos y al Real Betis en cuartos. Incluso vencieron 2-1 al Freiburg en la ida de semifinales, aunque una derrota 3-1 en Alemania terminó con su sueño de llegar a la final.

Otra de las grandes pruebas será la visita al Crvena Zvezda, uno de los escenarios más hostiles del fútbol europeo. El conjunto serbio estuvo muy cerca de meterse en la Europa League después de golear 3-0 al Viktoria Plzeň en la ida del playoff, pero protagonizó uno de los derrumbes más inesperados de la clasificación: perdió 5-1 en República Checa, resultado que lo envió directamente a la Conference League.

Los otros cuatro rivales completan un calendario lleno de estilos y desplazamientos muy distintos. Lugano, representante de Suiza, cuenta con experiencia reciente en competiciones continentales; Universitatea Craiova llevará al Copenhague a Rumania después de caer desde el playoff de Europa League; Inter d’Escaldes representará una visita inédita en competiciones de la UEFA a Andorra; mientras que el Iberia Tbilisi, de Georgia, llegará al Parken.

Los mexicanos que jugarán competencias de la UEFA en la temporada 2026/27

La presencia mexicana volverá a repartirse entre los tres principales torneos de clubes de la UEFA durante la temporada 2026/27, aunque todavía existen movimientos pendientes antes del cierre del mercado.

En la Champions League, Álvaro Fidalgo disputará el certamen con el Real Betis, mientras que Obed Vargas podría jugar con el Atlético de Madrid. Sin embargo, el futuro de Vargas permanece abierto debido al interés de distintos clubes por conseguir su cesión, por lo que su participación en la máxima competición europea dependerá de dónde termine jugando después del cierre del mercado.

Otro de los casos a seguir es el de Santiago Giménez. El delantero pertenece al AC Milan, que disputará la Europa League, pero mantiene abierta la posibilidad de salir antes del cierre de registros. El Porto, que sí está clasificado a la Champions League, ha trabajado en su incorporación, por lo que un eventual movimiento a Portugal devolvería al mexicano a la máxima competición continental. Si permanece con los rossoneri, su torneo será la Europa League.

La Europa League también tendrá presencia mexicana con Mateo Chávez, quien se ha consolidado como titular del AZ Alkmaar y comenzó la temporada con protagonismo desde el lateral izquierdo. A él se suman Armando González, quien vivirá su primera campaña en el fútbol europeo después de fichar por Olympiacos y Julián Araujo, que pertenece al Bournemouth, aunque se mantiene fuera de actividad por lesión. Finalmente aparece Huescas, quien representará a México en la Conference League cuando complete su recuperación y vuelva a estar disponible con el Copenhague.

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