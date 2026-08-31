¿Quién reemplazará a Alfredo Arias? Tres nombres que suenan en Junior

Tras el posible adiós de Alfredo Arias, Junior ya tendría tres opciones para reemplazarlo: Jorge Luis Pinto, Julio Comesaña y Sebastián Viera.

Alfredo Arias, dirigiendo a Junior | VizzorImage.

Alfredo Arias dejó de ser el técnico de Junior de Barranquilla. Pese a haber llevado al equipo a conquistar un bicampeonato de Liga BetPlay, los malos resultados en el inicio del segundo semestre de 2026 llevaron a la dirigencia del conjunto ‘Tiburón’ a ponerle punto final a su proceso.

Arias deja el cargo después de poco más de un año al frente del equipo, periodo en el que consiguió dos títulos consecutivos y se convirtió en uno de los técnicos más exitosos de la institución en los últimos años.

Los candidatos para reemplazar a Alfredo Arias

Desde ya comienzan a aparecer nombres para ocupar el banquillo rojiblanco. Por ahora, Jorge Luis Pinto, Julio Avelino Comesaña y Sebastián Viera son las tres opciones que toman fuerza para asumir las riendas del equipo.

Uno de los candidatos es Jorge Luis Pinto, quien ya tuvo dos etapas como entrenador del Junior. La primera fue entre 2003 y 2004 y la segunda en 2011. En total, el santandereano dirigió 59 partidos con el conjunto barranquillero, con un balance de 24 victorias, 19 empates y 16 derrotas, para un rendimiento del 51,41 %. Actualmente se encuentra sin equipo.

Otro nombre que aparece en el radar es Julio Avelino Comesaña, uno de los técnicos más importantes en la historia del Junior. El uruguayo, de 78 años, ha dirigido al club en nueve etapas diferentes y acumula 618 partidos al frente del equipo. Durante sus ciclos consiguió tres títulos de Primera División, una Copa Colombia y una Superliga.

Sebastián Viera, la opción que ilusiona a los hinchas

La tercera alternativa es Sebastián Viera, quien representa una opción cargada de significado para la afición juniorista. El uruguayo es uno de los máximos ídolos en la historia reciente del club, luego de defender durante años el arco del ‘Tiburón’.

Como futbolista, Viera ganó siete títulos con Junior y disputó 627 partidos, convirtiéndose en el jugador con más apariciones en la historia de la institución. Ahora podría tener la oportunidad de regresar al club, esta vez desde el banquillo.

Sin embargo, su experiencia como entrenador todavía es corta. Real Cartagena ha sido su único equipo dirigido hasta ahora, con 28 partidos al frente, en los que consiguió 17 victorias, tres empates y ocho derrotas. La decisión final estará en manos de la dirigencia, que deberá elegir al encargado de tomar el equipo tras la salida de Arias.

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