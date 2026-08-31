La historia de Alfredo Arias en Junior llega a su fin: es oficial su salida del club

Tras dos títulos consecutivos, Junior de Barranquilla decidió prescindir de Alfredo Arias ante el bajo rendimiento este semestre.

Alfredo Arias no sigue como técnico del Junior | Vizzor Image

Junior de Barranquilla la pasa mal en la Liga BetPlay 2026-II, pues el conjunto ‘Tiburón’ no sabe lo que es ganar en lo que va del semestre. Esa situación genera mucha preocupación y una decisión que tomó el club es sacar a Alfredo Arias del cargo de entrenador, así lo informó la institución en las últimas horas.

Desde su llegada a mediados del 2025 al banquillo ‘Rojiblanco’ todo iba bien, al punto que el uruguayo logró sacar campeón al equipo en dos ocasiones seguidas. La más reciente fue contra Atlético Nacional en el torneo apertura de este año, un golpe de autoridad del timonel y los suyos.

Sin embargo, la actual temporada bajo su mando es cuestionable porque de cinco partidos que lleva jugados el cuadro barranquillero, solo tiene dos puntos. Uno diría que el haber conseguido esas estrellas significaban un mayor respaldo, pero la paciencia se agotó y Arias no es más el director técnico de dicha institución.

MÁS INFORMACIÓN: Final caliente entre Cali y Bucaramanga termina en pelea e invasión del campo

El partido contra Santa Fe, el detonante

Más allá del empate en casa contra el conjunto bogotano, hubo una situación que afirman los medios de la ciudad de Barranquilla que hizo que se detonara más la salida de Alfredo. En la rueda de prensa después de ese cotejo, al timonel le preguntaron si tenía algún colchón que lo respaldara para seguir, por lo menos de lo que viene siendo esta temporada.

Arias respondió con contundencia diciendo que los dos títulos que obtuvo son más que suficientes para darle espera de poder sacar el proyecto adelante. Sin embargo, después de esas declaraciones, se paró y se fue de la atención a medios cuando esta no había finalizado.

Vale la pena mencionar que esa decisión de sacar a Alfredo Arias del Junior la tomaron las directivas del ‘Tiburón’. Además de esos dos campeonatos, el uruguayo deja un balance de 74 partidos dirigidos con un saldo de 33 victorias, 18 empates y 23 derrotas, un rendimiento del 50.9%.

Por último, quien va a sumir las riendas del ‘Rojiblanco’ todavía es incierto porque Junior aún no confirma el reemplazo. No obstante, fuentes cercanas al equipo dicen que una opción fuerte es Sebastián Viera. Otro nombre en el tintero es el de Jorge Luis Pinto, aunque en ninguno de los casos hay algo oficial.

Le puede interesar