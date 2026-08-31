Lionel Messi y sus números con Argentina: 207 partidos, 125 goles y una historia de récords

El capitán argentino construyó una trayectoria de más de dos décadas con la Albiceleste, seis Mundiales, cuatro títulos y registros insólitos

Lionel Messi celebra uno de sus 125 goles con Argentina | Imago7

Lionel Messi puso punto final a su historia con la selección de Argentina. Este lunes 31 de agosto, el futbolista anunció su retiro de la Albiceleste después de un recorrido de 21 años que comenzó con una expulsión ante Hungría y terminó con 207 partidos, 125 goles, 68 asistencias y cuatro títulos con la selección mayor. Entre un extremo y otro quedaron seis Copas del Mundo, 17,120 minutos sobre el campo y varios registros que modificaron los libros estadísticos del fútbol argentino.

La dimensión de su recorrido se refleja primero en la cantidad de partidos. De sus 207 encuentros, 72 correspondieron a Eliminatorias Sudamericanas, 61 a amistosos, 39 a Copa América, 34 a Mundiales y uno a la Finalissima. Ese camino le permitió disputar seis Copas del Mundo de manera consecutiva, desde Alemania 2006 hasta la edición de 2026. También jugó 53 veces con la selección en territorio argentino, donde convirtió 38 tantos.

¿Cuántos goles y asistencias hizo Lionel Messi con Argentina?

Los goles acompañaron prácticamente toda esa trayectoria. Messi se despide como máximo anotador histórico de Argentina con 125, repartidos entre 54 en amistosos, 36 en Eliminatorias, 21 en Mundiales y 14 en Copa América. Sus números lo dejaron además como el argentino con más anotaciones tanto en Copas del Mundo como en las eliminatorias, mientras que en Copa América terminó segundo entre los goleadores de la Albiceleste, únicamente por detrás de los 17 de Norberto ‘Tucho’ Méndez.

Competencia Goles Amistosos 54 Eliminatorias Sudamericanas 36 Mundiales 21 Copa América 14 Finalissima 0 Total 125

Pero su influencia ofensiva no terminó en el remate. A los 125 goles agregó 68 asistencias, de las cuales 22 fueron en amistosos, 18 en Copa América, 14 en Eliminatorias, 12 en Mundiales y dos en la Finalissima. Su mayor producción como generador llegó en la semifinal de la Copa América 2015: Argentina venció 6-1 a Paraguay y Messi participó con tres pases para gol, destinados a Marcos Rojo, Javier Pastore y Gonzalo Higuaín.

Competencia Asistencias Amistosos 22 Copa América 18 Eliminatorias Sudamericanas 14 Mundiales 12 Finalissima 2 Total 68

Del debut con expulsión a los 10 hat-tricks con Argentina

El recorrido que ahora llega a su final había comenzado de una manera poco habitual. El 17 de agosto de 2005, José Pekerman lo hizo debutar ante Hungría en Budapest con apenas 18 años. Messi ingresó por Lisandro López y, menos de un minuto después, recibió la tarjeta roja tras un forcejeo con Vilmos Vanczák. Siete meses más tarde, el 1 de marzo de 2006, apareció su primer gol: marcó y asistió frente a Croacia, aunque Argentina terminó perdiendo aquel amistoso por 3-2.

Desde esa primera anotación comenzó una cuenta que incluyó 10 hat-tricks y una noche de cinco goles. Su mayor producción en un encuentro ocurrió frente a Estonia el 5 de junio de 2022, cuando convirtió todos los tantos del 5-0 argentino. Bolivia fue el rival que más veces sufrió sus definiciones, con 11 goles recibidos; Ecuador y Venezuela aparecen después con siete cada uno, Uruguay con seis y Brasil, Chile, Paraguay, Guatemala, Estonia y Argelia con cinco.

Su historia con Argentina también tuvo episodios disciplinarios, aunque fueron reducidos frente al volumen de partidos disputados. En 207 presentaciones recibió nueve tarjetas amarillas y dos expulsiones. La primera roja fue precisamente aquella de su debut ante Hungría y la segunda ocurrió frente a Chile en el partido por el tercer puesto de la Copa América 2019, cuando él y Gary Medel fueron expulsados después de un enfrentamiento durante el primer tiempo.

Lionel Messi anotó tres goles frente a Argelia en el Mundial | JUAN MABROMATA / AFP

¿Qué títulos ganó Lionel Messi con la selección argentina?

Los números individuales tardaron en estar acompañados por títulos con la selección mayor. El cambio llegó en 2021, cuando Argentina conquistó la Copa América, y continuó con la Finalissima y el Mundial de Qatar en 2022, antes de sumar otra Copa América en 2024. El campeonato mundial terminó además con una espera de 36 años para Argentina. Messi anotó siete goles en Qatar y recibió el Balón de Oro del torneo, distinción que ya había conseguido en Brasil 2014, por lo que se convirtió en el primer futbolista en obtenerla en dos ediciones.

Los récords que deja Messi tras su retiro de Argentina

Así termina una etapa que atravesó distintas generaciones de la selección de Argentina y que tuvo en los Mundiales uno de sus principales hilos conductores. Messi pasó de aquel joven con el dorsal 19 que ingresó unos segundos ante Hungría a despedirse como el futbolista con más partidos y más goles en la historia de la Albiceleste. Su balance final queda en 207 encuentros, 125 anotaciones, 68 asistencias, seis Mundiales y cuatro títulos con la selección mayor, cifras que acompañan su retiro internacional.

Te puede interesar: