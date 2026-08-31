Posibles alineaciones del Fortaleza vs Once Caldas por la Liga BetPlay 2026-II
Conozca las posibles alineaciones de Fortaleza y Once Caldas para su próximo duelo por la Liga BetPlay 2026-II.
Avanzan las emociones del fútbol profesional colombiano y un partido que viene por la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-II es entre Fortaleza y Once Caldas, el cual será en el estadio de Techo. Los dos equipos buscan los tres puntos para poder escalar en la tabla y meterse en la pelea por estar dentro de los ocho de aquí al cierre el todos contra todos.
Posible alineación de Fortaleza para el partido de la Liga BetPlay 2026-II
Así formaría Fortaleza: Williams Barlsina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Andrés Copete, Juan Camilo Castillo; Leonardo Pico, Santiago Vivas, Sebastián Navarro; Jhon Solis, Richardson Rivas y Sebastián Herrera. D.T.: Diego Arias.
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Posible alineación de Once Caldas para el partido de la Liga BetPlay 2026-II
Así formaría Once Caldas: Joan Parra; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Daniel Londoño, Andrés Correa; Andrés Colorado; Edwin Torres, Luis Felipe Gómez, Andrés Roa, Michael Barrios y Jefry Zapata. D.T.: Hernán Darío Herrera.
¿Cómo y dónde ver a Fortaleza vs Once Caldas por la Liga BetPlay 2026-II?
Este partido entre el equipo bogotano y el manizaleño, correspondiente a la octava fecha del finalización, se podrá ver a través de la señal básica de Win Sports y también por Win Sports +. Por otra parte, vía online la alternativa es por la plataforma por suscripción de Win Play.
Últimos cinco partidos de Fortaleza
- 26.08.2026 | Boyacá Chicó 0-0 Fortaleza.
- 23.08.2026 | Fortaleza 1-2 Atlético Nacional.
- 08.08.2026 | Fortaleza 2-0 Cúcuta Deportivo.
- 04.08.2026 | Llaneros 3-1 Fortaleza.
- 31.07.2026 | Fortaleza 0-0 Deportivo Pereira.
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Últimos cinco partidos de Once Caldas
- 23.08.2026 | Junior 1-1 Once Caldas.
- 19.08.2026 | Atlético Nacional 2-2 Once Caldas.
- 09.08.2026 | Jaguares 1-1 Once Caldas.
- 05.08.2026 | Once Caldas 0-1 América de Cali.
- 02.08.2026 | Santa Fe 2-2 Once Caldas.