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Posibles alineaciones del Fortaleza vs Once Caldas por la Liga BetPlay 2026-II

Publicado por Camilo Robles Vento

Conozca las posibles alineaciones de Fortaleza y Once Caldas para su próximo duelo por la Liga BetPlay 2026-II.

Alineaciones Fortaleza vs Once Caldas por la Liga BetPlay
Alineaciones Fortaleza vs Once Caldas por la Liga BetPlay

Avanzan las emociones del fútbol profesional colombiano y un partido que viene por la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-II es entre Fortaleza y Once Caldas, el cual será en el estadio de Techo. Los dos equipos buscan los tres puntos para poder escalar en la tabla y meterse en la pelea por estar dentro de los ocho de aquí al cierre el todos contra todos.

Posible alineación de Fortaleza para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Fortaleza: Williams Barlsina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Andrés Copete, Juan Camilo Castillo; Leonardo Pico, Santiago Vivas, Sebastián Navarro; Jhon Solis, Richardson Rivas y Sebastián Herrera. D.T.: Diego Arias.

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Posible alineación de Once Caldas para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Once Caldas: Joan Parra; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Daniel Londoño, Andrés Correa; Andrés Colorado; Edwin Torres, Luis Felipe Gómez, Andrés Roa, Michael Barrios y Jefry Zapata. D.T.: Hernán Darío Herrera.

¿Cómo y dónde ver a Fortaleza vs Once Caldas por la Liga BetPlay 2026-II?

Este partido entre el equipo bogotano y el manizaleño, correspondiente a la octava fecha del finalización, se podrá ver a través de la señal básica de Win Sports y también por Win Sports +. Por otra parte, vía online la alternativa es por la plataforma por suscripción de Win Play.

Últimos cinco partidos de Fortaleza

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Últimos cinco partidos de Once Caldas

  • 23.08.2026 | Junior 1-1 Once Caldas.
  • 19.08.2026 | Atlético Nacional 2-2 Once Caldas.
  • 09.08.2026 | Jaguares 1-1 Once Caldas.
  • 05.08.2026 | Once Caldas 0-1 América de Cali.
  • 02.08.2026 | Santa Fe 2-2 Once Caldas.

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