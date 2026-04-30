Daniel Muñoz acaricia una nueva final con Crystal Palace

Podría llegar a ser la tercera final que juegue el lateral con su actual equipo, siempre y cuando cierren la clasificación en la vuelta.

Daniel Muñoz, lateral derecho colombiano | Reuters

Daniel Muñoz está a 90 minutos de disputar una nueva final con Crystal Palace, esto luego de que su equipo derrotara en condición de visitante a Shakhtar Donetsk, esto en el partido de ida de las semifinales de la Conference League.

El conjunto inglés venció por 1-3 al elenco ucraniano con el colombiano titular, además de que jugó todo el compromiso. Ismaila Sarr, Daichi Kamada y Jorgen Strand Larsen anotaron para la visita, mientras que para el local convirtió Oleg Ocheretko.

Muñoz por su parte brindó solidez defensiva por el sector derecho, que es por donde habitualmente juega. Aparte de eso, por momentos también subió al ataque para acompañar la ofensiva del Palace, que tuvo a nivel colectivo un buen partido en ese sentido.

Su aporte y calificación vs Shakhtar

En fase ofensiva hay que decir que no fue su versión más destacada, ya que registró un pase clave y cuando tuvo el balón, en líneas generales, decidió jugar hacia atrás. No obstante, en defensa cumplió con la labor y las estadísticas son prueba de ello.

En primer lugar, su mapa de calor muestra que se movió principalmente por el sector derecho, de mitad de cancha hacia atrás. Despejó siete pelotas, interceptó una y recuperó otra en fase de elaboración del rival. Tuvo 100% de efectividad en cuanto a barridas y ganó tres de seis duelos aéreos.

Su calificación en este partido, haciendo un promedio con distintas plataformas, es de 7.0. Básicamente Muñoz tuvo un partido correcto, aunque sin destacarse como en otros compromisos donde ha llegado a ser figura.

Por ahora el lateral y el Crystal Palace deberán preparar de la mejor manera el juego de vuelta, que será en condición de local el próximo jueves 7 de mayo sobre las 2:00 p.m.

Le puede interesar