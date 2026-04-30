Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma, a engrandecer el legado colombiano en el Crystal Palace

Muñoz llega a una cita histórica para el club tras marcar gol en Anfield, mientras que Lerma espera por una nueva oportunidad en la nómina titular.

Daniel Muñoz, lateral del Crystal Palace | REUTERS

El Crystal Palace llega con motivación aparte para luchar por su primer título internacional. Las ‘Águilas’ no han tenido la temporada soñada, especialmente en Premier League, puesto que costó con tantas bajas llegar a igualar una campaña como la del año pasado. Todo arrancó bien con la Community Shield a la bolsa (luego de coronarse en la FA Cup del año pasado), pero el equipo de Londres apunta alto.

Con un Daniel Muñoz clave en la nómina titular, adueñándose de la banda derecha, el equipo de Oliver Glasner levantó en la Conference League. Tenía su lugar asegurado en Europa League para aspirar en un mayor rango, pero por cuestiones extradeportivas, fue relegado al torneo de tercer orden en el Viejo Continente. Por presupuesto, entró claramente a ser candidato.

Ahora bien, logró acceder a semifinales y seguir soñando con un nuevo título en las vitrinas. Muchos jugadores han cambiado en la plantilla frente a la temporada pasada, pero allí siguen Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma, la cuota colombiana de la época más ganadora en toda la historia del club. Sin duda, jugadores muy queridos en el entorno de la institución.

Daniel Muñoz, durante un partido. – Hannah Mckay, Reuters.

En el camino a la semifinal, el Palace clasificó para los playoffs después de terminar en la décima posición. Quizá todos esperaban el boleto directo a octavos, pero le tocó una llave de más, la cual afrontó con un 3-1 en el global ante Zrinjski para llegar a esa instancia. De ahí en adelante, sus víctimas fueron el AEK de Atenas (2-1) y la Fiorentina (2-4), dos rivales que en el papel se veían fuertes para disputar el título.

Ahora bien, no será nada fácil su nuevo reto. Del otro lado espera el Shakhtar Donetsk, equipo que está disputando por primera vez la Conference y ya tocó las semifinales. En el último tiempo fue protagonista en el rentado europeo, plantándole cara a las grandes chequeras de la élite, hecho por el cual llega como candidato claro a levantar el trofeo.

Daniel Muñoz llega a la semifinal tras un gol polémico

Previo a medirse contra el equipo de Arda Turán, el Crystal Palace perdió a manos del Liverpool en Anfield. Dicha caída, por 3-1, tuvo la buena noticia del festejo para Muñoz, muy resistido en el templo inglés por una aparente violación al fair play.

Mientras el arquero estaba en el piso, mostrando señales de dolor, Muñoz remató potente al fondo de la red. La escuadra rival le recriminó, además de que la tribuna se despachó en su contra. Sin embargo, no le restó mérito para agigantar sus números, de nada menos que 5 goles en 36 cotejos disputados.

Jéfferson Lerma tuvo la otra cara. Esperó su turno en el banco de suplentes, pero no sumó rodaje por órdenes del estratega Oliver Glasner. En fin, la mesa está servida para un primer sorbo de alta trascendencia. La ida será en Ucrania, este jueves 30 de abril a las 2:00 p.m. (hora COL), mientras que la revancha será frente a su público, en Selhurst Park, a la siguiente semana.

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