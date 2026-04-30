Perla Bárcenas no se rinde y va por una octava cita paralímpica en Los Angeles 2028
La paratleta mexicana superó problemas personales y de salud mental para volver al alto rendimiento, con la meta de competir en Los Angeles 2028 y buscar el oro paralímpico
- Osmar Olvera y Gaby Agúndez enfrentarán a la élite mundial en la Súper Final de clavados en Beijing
- México presente en los Relevos Mundiales 2026 de atletismo en Botswana
- Patricia Muñiz, árbitra del TAS: una mexicana en la élite del derecho deportivo internacional
La mexicana Perla Patricia Bárcenas, especialista en para powerlifting, recuperó la salud mental y las ganas de seguir representando a México con la mira puesta en una octava experiencia paralímpica en Los Angeles 2028, donde buscará agrandar su palmarés, con la misión pendiente de conquistar el oro en el máximo evento deportivo. “Siempre ha existido el estigma de la edad, yo ya me quería retirar, pasé un proceso muy difícil de Tokyo a Paris y sobre todo situaciones que me quisiera reservar de violencia en el deporte y que me distrajo de los objetivos”, dijo en entrevista con Claro Sports.
Paty cuenta con tres medallas paralímpicas en la categoría +86kg, pero tras finalizar en el séptimo lugar en París 2024 consideró poner fin a su carrera. Sin embargo, su hijo Dylan fue clave para cambiar su decisión, al recordarle que nunca se ha dejado vencer y que su retiro no era una opción. “No estaba psicológicamente enfocada en lo que debía, me distrajeron mucho estas situaciones que sí se dan desgraciadamente en el deporte, favoritismos y discriminación, que me afectaron al grado de mi salud. Me enfoqué en recuperar mi paz interna y esas ganas de volver a competir”, relató.
La multimedallista internacional se declara lista para afrontar el nuevo ciclo paralímpico, con la intención de volver a colocarse entre las mejores del mundo y demostrar su nivel en la élite. “Lo voy a intentar nuevamente, afortunadamente tengo muchísimos ejemplos de deportistas con discapacidad que rompen paradigmas, que han puesto el ejemplo. Me animó mucho recobrar la fuerza y volver a mis inicios”, señaló.
La mexiquense se mantiene a la espera de la confirmación de los eventos internacionales de 2026, ya que su objetivo es seguir compitiendo al más alto nivel y medir sus marcas frente a las mejores exponentes del mundo. “Es la primera vez en 30 años de trayectoria que la federación no define un calendario internacional, estamos a expensas de que nos dé luz verde la Conade. No tenemos un evento internacional, hasta ahora proyectan eventos nacionales que sirven a novatos, pero a nosotros no nos ayudan para medirnos”, explicó.
El año pasado, la experimentada atleta compitió en el Campeonato Mundial en El Cairo, donde, pese a las dudas sobre su panorama, logró subir al podio con una medalla de bronce tras levantar 215 kg en total.