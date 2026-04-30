Perla Bárcenas no se rinde y va por una octava cita paralímpica en Los Angeles 2028

La paratleta mexicana superó problemas personales y de salud mental para volver al alto rendimiento, con la meta de competir en Los Angeles 2028 y buscar el oro paralímpico

La pesista busca un nuevo hito en su carrera | CONADE

La mexicana Perla Patricia Bárcenas, especialista en para powerlifting, recuperó la salud mental y las ganas de seguir representando a México con la mira puesta en una octava experiencia paralímpica en Los Angeles 2028, donde buscará agrandar su palmarés, con la misión pendiente de conquistar el . “Siempre ha existido el estigma de la edad, yo ya me quería retirar, pasé un proceso muy difícil de Tokyo a Paris y sobre todo situaciones que me quisiera reservar de violencia en el deporte y que me distrajo de los objetivos”, dijo en entrevista con Claro Sports.

Paty cuenta con tres medallas paralímpicas en la categoría +86kg, pero tras finalizar en el séptimo lugar en París 2024 consideró poner fin a su carrera. Sin embargo, su hijo Dylan fue clave para cambiar su decisión, al recordarle que nunca se ha dejado vencer y que su retiro no era una opción. “No estaba psicológicamente enfocada en lo que debía, me distrajeron mucho estas situaciones que sí se dan desgraciadamente en el deporte, favoritismos y discriminación, que me afectaron al grado de mi salud. Me enfoqué en recuperar mi paz interna y esas ganas de volver a competir”, relató.

La multimedallista internacional se declara lista para afrontar el nuevo ciclo paralímpico, con la intención de volver a colocarse entre las mejores del mundo y demostrar su nivel en la élite. “Lo voy a intentar nuevamente, afortunadamente tengo muchísimos ejemplos de deportistas con discapacidad que rompen paradigmas, que han puesto el ejemplo. Me animó mucho recobrar la fuerza y volver a mis inicios”, señaló.

La mexiquense se mantiene a la espera de la confirmación de los eventos internacionales de 2026, ya que su objetivo es seguir compitiendo al más alto nivel y medir sus marcas frente a las mejores exponentes del mundo. “Es la primera vez en 30 años de trayectoria que la federación no define un calendario internacional, estamos a expensas de que nos dé luz verde la Conade. No tenemos un evento internacional, hasta ahora proyectan eventos nacionales que sirven a novatos, pero a nosotros no nos ayudan para medirnos”, explicó.

El año pasado, la experimentada atleta compitió en el Campeonato Mundial en El Cairo, donde, pese a las dudas sobre su panorama, logró subir al podio con una medalla de bronce tras levantar 215 kg en total.

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