CDMX se hunde de forma acelerada, la NASA confirma cuáles son las zonas más afectadas y por qué

Algunas zonas de la capital de la República Mexicana se hunden dos centímetros cada mes

Distintas zonas de la CDMX se hunden dos centímetros al mes | nasa.gov

La Ciudad de México vuelve a colocarse bajo observación por el hundimiento de su suelo, luego de que la NASA difundiera un reporte basado en datos del satélite NISAR, desarrollado junto con la Agencia India de Investigación Espacial. Las mediciones realizadas entre octubre de 2025 y enero de 2026 muestran que distintos puntos de la capital mexicana registran descensos que superan los dos centímetros por mes.

El fenómeno no es nuevo en la Zona Metropolitana del Valle de México, donde viven más de 20 millones de personas, pero el reporte permite observar el proceso desde el espacio con mapas de mayor detalle. La ciudad se ubica sobre el lecho de antiguos lagos y sobre un acuífero que ha sido explotado durante décadas. Esa condición ha provocado la compactación de sedimentos y el descenso del terreno en distintos puntos de la urbe.

¿Cuántos centímetros se hunde la CDMX y qué zonas son las más afectadas? Esto dice la NASA

De acuerdo con las mediciones preliminares de NISAR, las zonas con mayor hundimiento aparecen en azul oscuro dentro del mapa elaborado por el satélite. En esos puntos, el terreno desciende más de dos centímetros por mes, una cifra que permite identificar áreas con riesgo para infraestructura, drenaje, redes de agua, vialidades y edificios. El análisis también muestra áreas en tonos amarillo y rojo, interpretadas por ahora como ruido del sistema, que se espera reducir conforme el satélite acumule más observaciones.

En la imagen difundida por la NASA se distingue el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, ubicado en el centro del mapa, así como el Lago Nabor Carrillo hacia el noreste. La información permite observar qué sectores de la ciudad pierden altura con mayor velocidad y aporta datos para anticipar daños en servicios urbanos. El reporte recuerda que, en las décadas de 1990 y 2000, algunas zonas ya descendían alrededor de 35 centímetros al año.

¿Por qué se hunde la CDMX y cuáles son los elementos que aceleran el proceso?

El hundimiento de la capital mexicana tiene su origen en la extracción de agua subterránea y en la composición del suelo donde fue construida la ciudad. La antigua zona lacustre del Valle de México está formada por sedimentos que se compactan cuando se reduce el volumen de agua en el subsuelo. A este proceso se suma el peso de la infraestructura de la ciudad, lo que ha mantenido el descenso del terreno durante más de un siglo.

El ingeniero Roberto Gayol documentó el problema desde 1925, cuando ya se observaban señales de subsidencia en la ciudad. Con el paso del tiempo, el fenómeno afectó túneles del Metro, tuberías, inmuebles y espacios públicos. Uno de los ejemplos visibles es el Ángel de la Independencia, monumento al que se le añadieron 14 escalones en su base debido al descenso del suelo que lo rodea.

¿Cómo logra la NASA saber esta información y cuál es su metodología?

NISAR, nombre del satélite NASA–ISRO Synthetic Aperture Radar, fue lanzado en julio de 2025 y cuenta con dos radares de apertura sintética: uno en banda L, aportado por la NASA, y otro en banda S, desarrollado por ISRO. El sistema puede registrar movimientos del terreno de apenas milímetros por día, sin depender de la luz solar ni de las condiciones de nubosidad. Su antena reflectora mide 12 metros de ancho y permite generar mapas de cambios en la superficie terrestre.

La NASA explicó que las mediciones usadas para el reporte corresponden a la temporada seca en la Ciudad de México y forman parte de las primeras observaciones del satélite. Craig Ferguson, subdirector del proyecto en la sede de la NASA en Washington, señaló que las imágenes coinciden con lo que se esperaba, mientras que David Bekaert, gerente de la misión, apuntó que la capital mexicana es un punto conocido por subsidencia. El monitoreo de NISAR también servirá para estudiar glaciares, deslizamientos de tierra, cultivos y otros cambios en la superficie del planeta.

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