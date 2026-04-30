Esteban Solari y la dura prueba de Pachuca: “Nadie quiere enfrentar al bicampeón”

Pachuca recibirá a Toluca este domingo 3 de mayo en el Estadio Hidalgo, en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026

Esteban Solari habla previo al duelo ante el Toluca | Imago7

Pachuca tiene claro el tamaño del reto que enfrentará en los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX. Los Tuzos recibirán a Toluca este domingo 3 de mayo en el Estadio Hidalgo, en el partido de ida de la eliminatoria, programado a las 19:15 horas, tiempo del centro de México, en una serie ante el vigente bicampeón del fútbol mexicano.

El entrenador Esteban Solari se mostró optimista antes del primer capítulo de la eliminatoria y reconoció que enfrentar a Toluca representa una prueba de alto nivel para su equipo. El estratega argentino no escondió el peso del rival, pero dejó claro que Pachuca buscará sostener la identidad que lo llevó hasta la Liguilla.

“Nadie quiere enfrentar al bicampeón. Sabemos que jugamos contra un equipo que tiene grandes jugadores. Hay que pensar en nosotros, en ser el equipo competitivo de toda la temporada, sabemos que ellos saben jugar estas instancias y que para nosotros va a ser una prueba”, señaló Solari.

El mensaje del técnico apunta a una idea central: Pachuca no quiere jugar condicionado por el nombre del rival. Aunque Toluca llega con el respaldo de sus dos títulos recientes y con futbolistas acostumbrados a disputar partidos de eliminación directa, Solari insistió en que la prioridad será mirar hacia adentro y mantener la propuesta que el equipo trabajó durante el torneo.

“Nosotros estamos enfocados en nuestro trabajo, lo hemos hecho toda la temporada, hemos pensado en nuestra idea más que en el rival. Sabemos que somos un equipo con carácter, que puede hacer un gran partido allá y sabiendo que es una eliminatoria de 180 minutos”, expresó el entrenador.

La serie tendrá un valor especial para Pachuca, que deberá aprovechar la ida en casa para viajar con ventaja o, al menos, con margen competitivo al duelo de vuelta. Solari sabe que este tipo de eliminatorias no se resuelven en un solo partido, por lo que el manejo de los momentos, la concentración defensiva y la eficacia en ataque pueden marcar el rumbo ante un Toluca que suele sentirse cómodo en la Liguilla.

“Estamos en un momento en el que vamos a enfrentar una eliminatoria difícil, contra un buen equipo, vamos a ir paso a paso, obviamente que el sueño es lograr el trofeo, pero tenemos que estar con los pies en la tierra, eso nos ha diferenciado, hay que mantener esa mentalidad y ser ese equipo humilde y disfrutar también”, remató.

Pachuca llegará al duelo de ida con la responsabilidad de hacerse fuerte en el Estadio Hidalgo y con la motivación de enfrentar al equipo que todos miran como el rival a vencer. Toluca, por su parte, iniciará su camino en busca de otro título, pero Solari dejó claro que los Tuzos no se conforman con estar en la Liguilla: quieren competir, poner a prueba al bicampeón y sostener el sueño de levantar el trofeo del Clausura 2026.

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