Shakhtar vs Crystal Palace, en vivo la Conference League: ¿Quién gana el partido de ida de las semifinales hoy 30 de abril?

Un equipo buscará dar el primer paso rumbo a la final, no te pierdas este emocionante encuentro a través de la multiplataforma de Claro Sports

Shakhtar Donetsk y Crystal Palace se miden este jueves 30 de abril en la Conference League 2026, en un partido que se podrá seguir por la señal de Claro Sports y en el minuto a minuto de Claro Sports. La transmisión comenzará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que el balón rodará a las 13:00 horas, en una eliminatoria que cruza al proyecto de Arda Turan con un Palace que atraviesa una campaña histórica en Europa.

El Shakhtar llega con el impulso de haber alcanzado las semifinales en su primera temporada dentro de esta competición, mientras que el Crystal Palace busca prolongar su mejor momento continental con Ismaïla Sarr como uno de sus nombres principales. Además del duelo táctico, la serie carga con el relato particular de Arda Turan, quien recordó que meses atrás visitó el estadio del Palace y tuvo un sueño que ahora parece conectarse con esta cita europea.

¿A qué hora juegan Shakhtar vs Crystal Palace hoy 30 de abril en la Conference League 2026?

El partido entre Shakhtar Donetsk y Crystal Palace comenzará en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver el partido de ida de las semifinales de la Conference League 2026?

Claro Sports tiene para ti la mejor transmisión del partido entre Shakhtar Donetsk y Crystal Palace, que comenzará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que el partido dará inicio a las 13:00 horas. El encuentro también se podrá disfrutar en Centroamérica.

Conference League: criterios de desempate

El criterio principal en una eliminatoria de la Conference League es el marcador global. Clasifica el equipo que termine con más goles después de los dos partidos de la serie. Si el global queda empatado, ya no cuenta el gol de visitante. En ese caso, se juegan dos tiempos extra de 15 minutos y, si la igualdad se mantiene, el pase se define en tanda de penales.

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