Falcao García le da su confianza a Luis Suárez para comandar el ataque de la Selección Colombia

Algo que genera preocupación en la Selección Colombia son los delanteros, pero el ‘Tigre’ confía en la experiencia de Suárez.

Falcao García y Luis Suárez | Vizzor Image y Reuters

Cada vez falta menos para que la Selección Colombia afronte el Mundial 2026, torneo en el que se espera una buena presentación por parte de la ‘Tricolor’, ya que desde el 2018 el país no participa en un evento de esa magnitud en la categoría de mayores.

La expectativa es alta porque el elenco nacional tiene varios jugadores de buen nivel en Europa, aunque las dudas surgen por lo que pasó en los dos más recientes amistosos que disputó el equipo, pues el rendimiento en general dejó preocupación.

Un tema que no pasó desapercibido fue que los delanteros no pudieron marcar en esos juegos. Los dos goles que se hicieron ante Croacia y Francia fueron de extremos, uno de Jhon Arias y el otro de Jaminton Campaz.

Por su presente el llamado a ser titular como ‘9’ es Luis Suárez, aunque a Néstor Lorenzo también le agrada Jhon Córdoba para esa función. Como tal el samario fue titular en ambos compromisos, pero su aporte fue poco y tampoco logró anotar, tema que es su principal responsabilidad.

Falcao García le da su voto de confianza a Suárez

Si bien Radamel no estará entre los convocados para el Mundial, es una voz más que autorizada para hablar de la Selección Colombia, sobre todo si se trata de la parte ofensiva. El ‘Tigre’ habló hace poco de la poca efectividad que mostró Luis en los dos amistosos, enviando un mensaje de tranquilidad.

“El fútbol son momentos, creo que Luis con su experiencia en Europa está preparado mentalmente para afrontar estas situaciones y saber que en el momento que el entrenador necesite de él, va a estar al 100% y va a dar lo mejor y las alegrías que esperamos”, declaró Falcao para Dsports.

"CON LA EXPERIENCIA QUE TIENE LUIS SUÁREZ EN EUROPA PUEDE AFRONTAR ESTA SITUACIÓN" 🇨🇴🔥



🗣️ Radamel Falcao habló sobre la falta de gol del delantero en la Selección Colombia.



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En su proceso con la ‘Tricolor’, el atacante lleva 10 partidos, ha hecho 4 goles y suma 540 minutos con la camiseta nacional. La última vez que el hombre del Sporting marcó fue en la última fecha de Eliminatorias contra Venezuela, que fue cuando anotó los cuatro tantos que lleva.

Resta esperar que para los juegos preparatorios que vienen contra Costa Rica y Jordania, tanto el delantero en lo individual como Colombia en lo colectivo levanten nivel, esto para que se pueda llegar a la cita orbital de la mejor manera.

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