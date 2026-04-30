Armando Martínez lamenta la ausencia de jugadores del Pachuca en la lista de México para el Mundial 2026

El presidente de Tuzos reconoce “amargura” por no tener jugadores en la lista y respalda a Javier Aguirre

El presidente del Pachuca, Armando Martínez, abordó uno de los temas que rodean al club de cara a la fase final del Clausura 2026 de la Liga MX: la ausencia de futbolistas tuzos en la lista de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026. El directivo habló en exclusiva para Claro Sports por W Radio, donde expresó la postura institucional ante esta situación. Martínez reconoció que dentro del club existía expectativa por ver a algunos jugadores en la convocatoria final, especialmente por el rendimiento mostrado durante el torneo.

“Tenemos un sentimiento de amargura, sinceramente, porque nos hubiera encantado que nuestros jugadores pudieran estar en el Mundial. Sobre todo pensábamos que Elías Montiel tenía todo para estar ahí y que Carlos Moreno también tenía todas las condiciones para estar ahí. Pero bueno, apoyamos con todo a la selección, apoyamos con todo a Javier (Aguirre) y a Rafa (Márquez). Van a hacer un trabajo espectacular, estoy seguro. Van a hacer un gran Mundial. Tenemos muchísima fe y sí, nos hubiera encantado que nuestros jugadores no estuvieran con nosotros en la Liguilla y estuvieran en el Mundial”, señaló.

Pachuca y la selección mexicana rumbo al Mundial 2026

El dirigente también reiteró el respaldo del club hacia la selección mexicana, destacando que históricamente en México se ha priorizado el proceso del combinado nacional por encima de los intereses de los equipos.

“México siempre ha apoyado muchísimo a su selección y no nada más en este Mundial, en todos los Mundiales. Siempre hemos hecho el esfuerzo de entregar a los jugadores con anticipación. Eso no se ve en ninguna parte del mundo, pero siempre acá lo hemos hecho”, explicó.

En ese sentido, Martínez respaldó el trabajo de Javier Aguirre y Rafael Márquez al frente del Tri, señalando que el cuerpo técnico tiene claridad en sus decisiones de cara a la Copa del Mundo.

“Todos decidimos que la prioridad es la selección, hay que tener un gran Mundial. El Vasco y Rafa saben por qué lo hacen y hay que darle con todo. Podemos pensar que a lo mejor si los jugadores llegaran con un poquito más de ritmo jugando la Liguilla sería mejor, pero él debe de saber qué es lo que está buscando. Quiere impregnarles el ADN que tiene un ADN tiene triunfador. El Vasco también vive todo con pasión, tiene un carácter impresionante. Yo creo que quiere ir conociendo a los jugadores, quiere tenerlos, va a llevar a unos sparrings para poder armar los entrenamientos y yo creo que le va a servir mucho también”, agregó.

Más allá del tema de la selección, el presidente de Pachuca también hizo referencia al desempeño del equipo en el Clausura 2026, destacando el cumplimiento de los objetivos planteados al inicio del torneo.

“Fue un gran torneo, teníamos como objetivo calificar entre los primeros ocho y luego ya cuando empezamos a ver que íbamos bien en el torneo, los jugadores se metieron de lleno y ya queriendo que sea domingo para el juego. Con un poquito ya de nervios, pero ya listos para el domingo”, comentó.

En cuanto a la Liguilla, Martínez se refirió al enfrentamiento ante Toluca, actual bicampeón del fútbol mexicano, y dejó clara la postura del club de competir sin considerarse favorito.

“No (nos consideramos favoritos). Toluca es el campeón, bicampeón del fútbol mexicano, tiene un equipazo […] Nosotros queremos avanzar y buscar el campeonato. Si quieres ser campeón tienes que ganarle al que te toque, ya sea Toluca ahorita o en la siguiente fase o el que nos toque, hay que ir a buscar el juego, a ganar y pasar a la siguiente ronda siempre, por supuesto, respetando al equipo contrario”, afirmó.

Cambios en la Liga MX y visión a futuro

Finalmente, el directivo habló sobre la nueva estructura de gobernanza en la Liga MX, destacando la participación de los 18 clubes en la toma de decisiones.

“Yo creo que fue un gran paso que dimos. Primera vez en la historia que vamos a estar todos en una misma condición, de los 18 dueños y los 18 equipos que estén conformando la liga trabajando para el bien del fútbol mexicano, trabajando para el bien de la industria. Es un primer paso que se logra muy importante, donde van a estar inmiscuidos todos los equipos, pero a la vez la Liga va a estar muy institucionalizada por un presidente de la Liga y todos muy en coordinación por medio de comités que vamos a estar aportando en comités deportivos, en comités comerciales, en comités de buena ética y de profesionalización, de certificación, de varias cosas más que va a estar en este nuevo vehículo que es la Liga. Claro que va a tener una relación con la Federación porque no puede dejar de tener esa relación con la Federación”, explicó.

“Tampoco esperemos que en seis o en ocho meses o en un año se vean ya los resultados, pero estoy seguro que en un mediano plazo de dos, tres o cuatro años tiene que empezarse a ver esta nueva conformación de la liga y tiene que empezarse a ver mejores resultados. Aunque siempre lo he dicho: mi liga me encanta”, concluyó.

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