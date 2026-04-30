Rayo Vallecano vs Estrasburgo en vivo Conference League 2026: quién gana la ida de semifinales hoy 30 de abril

España recibe el primer partido de una serie que promete ser apasionante.

Rayo Vallecano vs Estrasburgo en vivo Conference League | Claro Sports

El Rayo Vallecano y el Estrasburgo se enfrentan este jueves 30 de abril en la ida de las semifinales de la UEFA Conference League 2025-2026, en un partido que definirá quién toma ventaja en la serie rumbo a la gran final. Desde Madrid, ambos equipos protagonizan un duelo inédito entre clubes de España y Francia en esta instancia, con mucho en juego y con la obligación de dar el primer golpe en una eliminatoria que promete ser muy pareja.

En esta cobertura podrás seguir el minuto a minuto en vivo, con el resultado actualizado y todas las incidencias más importantes del encuentro: goles, jugadas clave, alineaciones confirmadas y cada detalle del partido. El Rayo Vallecano intentará hacer valer su fortaleza como local, mientras que el Estrasburgo buscará sostener su gran presente en la competición para sacar un resultado positivo como visitante en una de las semifinales más esperadas del torneo.

¿A qué hora juegan Rayo Vallecano vs Estrasburgo hoy 30 de abril en Conference League?

El encuentro Rayo Vallecano vs Estrasburgo se disputará hoy jueves 30 de abril a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Quién transmite en vivo y dónde ver semifinales Conference League?

Rayo Vallecano y Estrasburgo se podrá seguir en vivo y en directo en Centroamérica a través de la multiplataforma de Claro Sports. La Conference League 2026 podrá verse en vivo a través de distintas señales según el país. Claro Sports transmitirá en vivo para 17 países de América Latina, incluyendo a México desde esta ronda. Se pueden seguir también en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, República Dominicana, Aruba, Bonaire, Curaçao, Guadalupe, Martinica, San Bartolomé, Saba, San Eustaquio, San Martín y San Pedro y Miquelón.

Alineaciones del Rayo Vallecano vs Estrasburgo, al momento

Rayo Vallecano no cuenta con futbolistas sancionados mientras que Estrasburgo no podrá contar con Valentín Barco, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas. Los elegidos por Iñigo Pérez y Gary O´Neil son los siguientes:

Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathé Ciss, Pep Chavarría; Isi Palazón, Óscar Valentín, Unai López; Ilias Akhomach, Alemao y Jorge De Frutos. DT: Iñigo Pérez.

Estrasburgo: Mike Penders; Abdoul Ouattara, Lucas Hogsberg, Andrew Omobamidele, Ben Chilwell, Diego Moreira; Ismaël Doukoure, Samir El Mourabet; Julio Enciso; Emmanuel Emegha y Martial Godo. DT: Gary O’Neil.

Conference League: criterios de desempate

En la Conference League, las eliminatorias de fase final se definen a dos partidos (ida y vuelta), y el equipo que tenga el mejor marcador global es el que avanza a la siguiente ronda. En caso de empate en el global, ya no existe el criterio de gol de visitante, por lo que el partido se va a tiempos extra. Si la igualdad persiste, la clasificación se define mediante tanda de penales. De esta manera, el equipo que logre imponerse en el marcador total tras ambos encuentros será el que avance a las semifinales del torneo.

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