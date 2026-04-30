Tigres con bajas importantes para recibir a Chivas en Liguilla

Tigres enfrenta a Chivas en la ida de cuartos con bajas clave como Ozziel Herrera y Joaquim Pereira, lo que obliga a Guido Pizarro a ajustar su alineación

Los felinos no contarán con Ozziel Herrera | Imago7

Los Tigres alistan armas para recibir a las Chivas por la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 con bajas importantes en sus filas.

El equipo de Guido Pizarro recién acaba de perder a Ozziel Herrera de cara al inicio de la serie en Liguilla, debido a problemas musculares sufridos en la llave contra Nashville por las semifinales de la Concacaf Champions Cup.

La gravedad del asunto se determinará el día viernes mediante estudios, en ellos también se decretará cuántos serán los días que el extremo mexicano no esté a disponibilidad de Pizarro, por lo que se encuentra descartado para ver acción ante el Rebaño el fin de semana.

Otro elemento que se perderá los primeros 90 minutos de la fiesta grande es Joaquim Pereira. El zaguero felino viene recuperándose de un desgarro durante la serie contra Seattle (vuelta) que lo dejó inactivo en los últimos dos cotejos de los regios en ambas competencias.

El brasileño es quien tiene mejor rango de regreso para la siguiente semana de cara a los partidos de vuelta tanto en Liga como en ‘Conca’, caso contrario a Herrera, que todo depende de su parte médico. Por otro lado, Vladimir Loroña ya trabaja a la par y podría ir a la banca el siguiente sábado. Dichas ausencias se suman a las registradas por el conjunto tapatío, el cual no contará con los seleccionados nacionales (5) que comenzarán la concentración hacia el Mundial de verano.

El panorama obliga al cuerpo técnico felino a mover piezas en una instancia donde el margen de error se reduce. La ida ante Chivas aparece como una prueba directa para medir la profundidad del plantel, sobre todo porque Tigres también viene de una carga importante de partidos entre Liga MX y Concacaf Champions Cup.

En ese escenario, Pizarro deberá definir si apuesta por elementos con mayor recorrido o si recurre a variantes que puedan sostener la intensidad desde el arranque. La prioridad será mantener equilibrio, evitar espacios y llegar con vida a los compromisos de vuelta, donde el club espera recuperar futbolistas para cerrar ambas eliminatorias con más alternativas.

Para Tigres, el reto pasa por sostener la presión en casa y no permitir que las ausencias condicionen el plan. El duelo también servirá para medir la respuesta colectiva antes de encarar una semana decisiva en la temporada actual.

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