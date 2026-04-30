Colombia golea a Bolivia y acaricia la segunda fase del Sudamericano Femenino sub 17

El elenco nacional depende de sí mismo en la última jornada de esta primera fase para seguir luchando por un cupo al Mundial.

Colombia golea a Bolivia / @FCFSeleccionCol

La Selección Colombia Femenina sub 17 derrotó este jueves a su similar de Bolivia, en el marco de la jornada 4 del Sudamericano de la categoría que se desarrolla por estos días en Ecuador. Andrea Rodríguez, Jharely Torrico con autogol y Maura Henao, fueron las anotadoras de la ‘Tricolor’ en el triunfo 3-0 sobre ‘La Verde’ en el Estadio Carfem de Ypané.

El primer tanto para el elenco ‘cafetero’ llegó después de una asistencia de Maura Henao, un pelotazo desde mitad de cancha, pero -.la esférica terminó en los pies de Andrea Rodríguez, la jugadora al servicio de Millonarios le cruzó la pelota a la portera boliviana, quien se quedó sin posibilidades de evitar el 1-0 en el marcador en tan solo 5 minutos.

El 2-0 iba a llegar por la misma vía. Maura Henao se conectó con Heidy Ruiz, la misma con Sally Garzón, luego para Dayana Torres, y finalmente la controló Sara Rojas, la central de Llaneros envió un centro peligroso al área de Bolivia, lo que no se esperaba Colombia era que Jharely Torrico iba a convertir autogol para ampliar la ventaja al 43′.

Maura Henao insistió tanto, hasta que se le dio el gol que sellaba la goleada de Colombia a Bolivia en esta fecha 4 del Sudamericano sub 17. La delantera del América de Cali aprovechó un pase filtrado de Karen Correa, después de varias opciones desperdiciadas las juveniles aprovecharon para cerrar el partido con 3 goles a favor.

¿Qué le queda a Colombia en el Sudamericano sub 17?

Con la goleada sobre Bolivia, la Selección Colombia ahora marcha segunda del grupo A con 5 puntos en 3 presentaciones, Chile es tercera con 4 unidades y persigue de cerca a las ‘cafeteras’, Paraguay es cuarta con 3 unidades; ‘guaraníes’ y ‘australes’ se miden este jueves en segunda hora.

La última presentación de la ‘Tricolor’ en esta primera fase del campeonato, será ante Paraguay, el próximo domingo 3 de mayo a las 06:00 de la tarde, hora colombiana. Cabe mencionar que el Sudamericano otorgará 4 cupos al Mundial a jugarse en Marruecos en octubre. De cada grupo del Sudamericano avanzarán 3 equipos a la fase final, después se jugará un final four todos contra todos y los 4 mejores posicionados obtendrán el cupo a la cita orbital.

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